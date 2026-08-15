Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που γρονθοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ

Ο οδηγός ταξί ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο 

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Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που γρονθοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο οδηγός ταξί στην Πάρο απολύθηκε μετά από επεισόδιο βίας κατά ηλικιωμένου για μια θέση πάρκινγκ.
  • Ο εργοδότης καταδίκασε το περιστατικό και τόνισε ότι η συμπεριφορά αυτή δεν αντιπροσωπεύει την επιχείρηση ή τον κλάδο των ταξί.
  • Η εργασία του οδηγού έληξε άμεσα, μετά από περίπου τρία χρόνια συνεργασίας χωρίς προηγούμενα σοβαρά προβλήματα.
  • Η υπόθεση έχει προωθηθεί στη Δικαιοσύνη για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.
  • Ο εργοδότης εξέφρασε ανησυχία για τη δυσφήμιση που υπέστη ο κλάδος των ταξί στην Πάρο λόγω του περιστατικού.
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Την έντονη καταδίκη του για το περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς οδηγού ταξί σε βάρος υπάλληλου στην Πάρο, εκφράζει ο εργοδότης του, ξεκαθαρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος οδηγός δεν εργάζεται πλέον στην επιχείρησή του.

«Ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας» δήλωσε στο cyclades24.gr.

«Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα» πρόσθεσε.

Ο οδηγός εργαζόταν στην επιχείρηση περίπου τρία χρόνια και, σύμφωνα με τον εργοδότη, μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, όπως τονίζει, κάθε άνθρωπος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του.

Όπως αναφέρει, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής σχέσης. «Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρησή μου, μετά από αυτό που έκανε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που είχε το περιστατικό στη φήμη τόσο της επιχείρησής του όσο και συνολικά του κλάδου των ταξί στην Πάρο, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δίκαιο η πράξη ενός ανθρώπου να στιγματίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο.

Τέλος, αναφέρει ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού και να αποδώσει τις ευθύνες όπου απαιτείται.

«Ο συγκεκριμένος εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του.

Από την πλευρά της επιχείρησης έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας. Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρηση μου, μετά από αυτό που έκανε. Δυστυχώς, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση τόσο σε εμένα προσωπικά και στην επιχείρησή μου όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη.

Απ' όσο γνωρίζω η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει και το cyclades24.gr, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε. Ο οδηγός ταξί άρχισε να κινείται επιθετικά προς το μέρος του ηλικιωμένου και τον χτύπησε με γροθιές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αντιπαράθεση ούτε τι είχε προηγηθεί πριν αρχίσει η καταγραφή.

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