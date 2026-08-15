Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών με πάνω από 324 κιλά κάνναβης

Η εγκληματική οργάνωση μετέφερε τις ουσίες από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω Ελλάδας, κρυμμένες σε φορτία ανακυκλώσιμου χαρτιού

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών με πάνω από 324 κιλά κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών που μετέφερε πάνω από 324 κιλά ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω Ελλάδας.
  • Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε φορτηγά με νόμιμα φορτία ανακυκλώσιμου χαρτιού και ειδικές κρύπτες για τη μεταφορά των ναρκωτικών.
  • Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί και ταυτοποιήθηκε ένας συνεργός που συντόνιζε τις επαφές και τις αποθήκες.
  • Κατασχέθηκαν οκτώ παλέτες με κάνναβη, οχήματα, κινητά τηλέφωνα, αλλοδαπή πινακίδα και χρηματικό ποσό 1.165 ευρώ.
  • Τα εκτιμώμενα κέρδη της οργάνωσης ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό άλλων συνεργών.
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Διεθνή εγκληματική οργάνωση που διακινούσε τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και σε συνεργασία με τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας και του Κοσσυφοπεδίου.

Το κύκλωμα, το οποίο διέθετε ιεραρχική δομή και επαγγελματική υποδομή, μετέφερε ναρκωτικά από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της ελληνικής επικράτειας. Για τη συγκάλυψη των μετακινήσεων, τα μέλη χρησιμοποιούσαν φορτηγά διεθνών μεταφορών με νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, εντός των οποίων είχαν κατασκευάσει ειδικές κρύπτες.

Κατά την επέμβαση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 58 και 43 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας ακόμα συνεργός που είχε αναλάβει τον συντονισμό, την ανεύρεση αποθηκών και τις επαφές με προμηθευτές και οδηγούς. Ο 43χρονος παραλάμβανε τα ναρκωτικά από την Αλβανία και τα απέκρυπτε στο χαρτί, ενώ ο 58χρονος υποστήριζε τη μεταφορά και παράδοσή τους στην Τουρκία.

Στον χώρο όπου εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες βρέθηκαν οκτώ παλέτες με ανακυκλώσιμο χαρτί, εντός των οποίων κατασχέθηκαν συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 324 κιλών και 474 γραμμαρίων. Επίσης, κατασχέθηκαν ένα επικαθήμενο όχημα, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, αλλοδαπή πινακίδα κυκλοφορίας και το χρηματικό ποσό των 1.165 ευρώ.

Τα προσδοκώμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό συνεργών σε Αλβανία και Τουρκία βρίσκονται σε εξέλιξη.

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