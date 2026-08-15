Συμφωνία Ιράν - Ομάν για τον θαλάσσιο χάρτη εν μέσω συνομιλιών για τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε ασφαλή διαδρομή για τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ μετά από τρεις εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται για άλλα ζητήματα, ενώ η πλήρης ασφάλεια στο Στενό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και στρατιωτικών ενεργειών.

Η Τεχεράνη έκλεισε το Στενό του Ορμούζ ως αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και πιθανόν δεν θα αποδεχτούν ρυθμίσεις που δεν διασφαλίζουν την ελεύθερη διέλευση. Snapshot powered by AI

Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν για μια ασφαλή διαδρομή για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, μετά από τρεις εβδομάδες διαπραγματεύσεων, όπως δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το Iran International.

Ο Μπαγκάι ανέφερε ότι οι συνομιλίες με τη Μουσκάτ συνεχίζονται για άλλα ζητήματα, αλλά η συμφωνία για την ασφαλή ναυσιπλοΐα επιτεύχθηκε ξεχωριστά. Επιπλέον, δήλωσε ότι η πλήρης ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να αποκατασταθεί όσο παραμένουν σε ισχύ οι ναυτιλιακές κυρώσεις των ΗΠΑ, οι στρατιωτικές κινήσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός.

🇮🇷🇴🇲🇺🇸⚡️ NEW: Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei says Iran and Oman have reached an agreement on a shipping transit plan through the Strait of Hormuz, following what he described as progress in negotiations despite U.S. opposition.



▶️ Baghaei said the agreement… pic.twitter.com/hiGDO2WKfj — Mr. Guardian (@MrGGuardian) August 15, 2026

Η Τεχεράνη έκλεισε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ως αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από μια σειρά επιθέσεων στο Στενό, το οποίο διακινούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Είναι επίσης απίθανο η Ουάσιγκτον να αποδεχτεί ρυθμίσεις που δεν αποκαθιστούν την ελεύθερη διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού.