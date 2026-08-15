Συμφωνία Ιράν - Ομάν για τον θαλάσσιο χάρτη εν μέσω συνομιλιών για τα Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν - Είναι απίθανο η Ουάσιγκτον να αποδεχτεί ρυθμίσεις
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- Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε ασφαλή διαδρομή για τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ μετά από τρεις εβδομάδες διαπραγματεύσεων.
- Οι συνομιλίες συνεχίζονται για άλλα ζητήματα, ενώ η πλήρης ασφάλεια στο Στενό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και στρατιωτικών ενεργειών.
- Η Τεχεράνη έκλεισε το Στενό του Ορμούζ ως αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και πιθανόν δεν θα αποδεχτούν ρυθμίσεις που δεν διασφαλίζουν την ελεύθερη διέλευση.
Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν για μια ασφαλή διαδρομή για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, μετά από τρεις εβδομάδες διαπραγματεύσεων, όπως δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το Iran International.
Ο Μπαγκάι ανέφερε ότι οι συνομιλίες με τη Μουσκάτ συνεχίζονται για άλλα ζητήματα, αλλά η συμφωνία για την ασφαλή ναυσιπλοΐα επιτεύχθηκε ξεχωριστά. Επιπλέον, δήλωσε ότι η πλήρης ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να αποκατασταθεί όσο παραμένουν σε ισχύ οι ναυτιλιακές κυρώσεις των ΗΠΑ, οι στρατιωτικές κινήσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός.
Η Τεχεράνη έκλεισε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ως αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από μια σειρά επιθέσεων στο Στενό, το οποίο διακινούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Είναι επίσης απίθανο η Ουάσιγκτον να αποδεχτεί ρυθμίσεις που δεν αποκαθιστούν την ελεύθερη διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού.