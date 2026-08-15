Τουρκία: Πεθερός με 20 άτομα εισβάλλει στο σπίτι του γαμπρού του και τον ξυλοφορτώνουν
Ο γαμπρός φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με τη σύζυγό του και κόρη του «εισβολέα»
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- Ο Μουχαμμέτ Νακσιογλού δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του από ομάδα 20 ατόμων με επικεφαλής τον πεθερό του, λόγω προβλημάτων με τη σύζυγό του.
- Η εισβολή έγινε στην περιοχή Κιζιλτεπέ της Τουρκίας στις 13 Αυγούστου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.
- Ο γαμπρός υπέστη ξυλοδαρμό και υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία με ιατρικές γνωματεύσεις και αποδεικτικά στοιχεία.
- Ο πεθερός, Φαχρετίν Τσεβερόγλου, και μέλη της οικογένειάς του τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας.
Μαζική εισβολή από 20 άτομα με επικεφαλής τον πεθερό του, δέχθηκε στο σπίτι του, σε περιοχή της Τουρκίας, ένας άνδρας, με πρόσχημα πως είχε προβλήματα με τη σύζυγό του.
Το περιστατικό συνέβη στις 13 Αυγούστου, στο κέντρο της περιφέρειας Κιζιλτεπέ. Το σπίτι του Μουχαμμέτ Νακσιογλού, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα με τη σύζυγό του, δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, η οποία αποτελούνταν από τον πεθερό του, Φαχρετίν Τσεβερόγλου, καθώς και από τα παιδιά και τους συγγενείς του.
Μετά από διαμάχη, ο Μουχαμμέτ Νακσιογλού δέχτηκε ξυλοδαρμό, ενώ οι στιγμές καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Στις εικόνες φαίνεται η ομάδα να πηδάει πάνω από τη σιδερένια πόρτα για να εισέλθει στην αυλή του σπιτιού και να ξυλοκοπά τον γαμπρό.
Ο Μουχάμμαντ Νακσιογλού, με ιατρικές γνωματεύσεις στα χέρια, και τα πλάνα της επίθεσης, αμέσως μετά το συμβάν υπέβαλε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα.
Στο πλαίσιο της έρευνας ο πεθερός του, Φαχρετίν Τσεβερογλού τέθηκε υπό κράτηση.