Τουρκία: Πεθερός με 20 άτομα εισβάλλει στο σπίτι του γαμπρού του και τον ξυλοφορτώνουν

Snapshot Ο Μουχαμμέτ Νακσιογλού δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του από ομάδα 20 ατόμων με επικεφαλής τον πεθερό του, λόγω προβλημάτων με τη σύζυγό του.

Η εισβολή έγινε στην περιοχή Κιζιλτεπέ της Τουρκίας στις 13 Αυγούστου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Ο γαμπρός υπέστη ξυλοδαρμό και υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία με ιατρικές γνωματεύσεις και αποδεικτικά στοιχεία.

Ο πεθερός, Φαχρετίν Τσεβερόγλου, και μέλη της οικογένειάς του τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας. Snapshot powered by AI

Μαζική εισβολή από 20 άτομα με επικεφαλής τον πεθερό του, δέχθηκε στο σπίτι του, σε περιοχή της Τουρκίας, ένας άνδρας, με πρόσχημα πως είχε προβλήματα με τη σύζυγό του.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Αυγούστου, στο κέντρο της περιφέρειας Κιζιλτεπέ. Το σπίτι του Μουχαμμέτ Νακσιογλού, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα με τη σύζυγό του, δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, η οποία αποτελούνταν από τον πεθερό του, Φαχρετίν Τσεβερόγλου, καθώς και από τα παιδιά και τους συγγενείς του.

Μετά από διαμάχη, ο Μουχαμμέτ Νακσιογλού δέχτηκε ξυλοδαρμό, ενώ οι στιγμές καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Στις εικόνες φαίνεται η ομάδα να πηδάει πάνω από τη σιδερένια πόρτα για να εισέλθει στην αυλή του σπιτιού και να ξυλοκοπά τον γαμπρό.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde eşiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle damadı Muhammed Nakşioğlu’nun evini 20 kişilik grupla bastığı iddia edilen İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı. pic.twitter.com/WBN3XKhfCL — İLKHA Video (@ilkhavideo) August 15, 2026

Ο Μουχάμμαντ Νακσιογλού, με ιατρικές γνωματεύσεις στα χέρια, και τα πλάνα της επίθεσης, αμέσως μετά το συμβάν υπέβαλε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα.

Στο πλαίσιο της έρευνας ο πεθερός του, Φαχρετίν Τσεβερογλού τέθηκε υπό κράτηση.