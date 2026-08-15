Τραγωδία στον Βαρνάβα: Νεκρή 74χρονη μετά την πτώση του αυτοκινήτου της σε βαθύ ρέμα - Βίντεο

Snapshot Μια 74χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό της έπεσε και αναποδογύρισε σε βαθύ ρέμα στον Βαρνάβα.

Το τροχαίο συνέβη σε στενό και δύσβατο επαρχιακό δρόμο, ενώ οι ακριβείς αιτίες της εκτροπής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Εθελοντές πυροσβέστες και διασώστες επιχείρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η οποία αρχικά είχε σφυγμό.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 74χρονη κατέληξε στο σημείο του ατυχήματος.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από κατοίκους ως ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαιτεί αυξημένη προσοχή στην οδήγηση. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η διαδρομή μιας 74χρονης γυναίκας στον Βαρνάβα, όταν το αυτοκίνητό της εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε βαθύ ρέμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε στενό επαρχιακό δρόμο της περιοχής. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε στο ρέμα και αναποδογύρισε.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά εθελοντές πυροσβέστες από τις ομάδες Βαρνάβα και Γραμματικού. Ακολούθησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν την 74χρονη.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το όχημα είχε καταλήξει σε δύσβατο σημείο. Σύμφωνα με τους εθελοντές που έφτασαν πρώτοι, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε ανατραπεί, και αρχικά παρουσίαζε σφυγμό.

Οι διασώστες χρειάστηκε να κατέβουν στο ρέμα και να επιχειρήσουν τον απεγκλωβισμό της, ενώ στο σημείο έφτασαν στη συνέχεια επιπλέον δυνάμεις και ασθενοφόρο.

Παρά τις προσπάθειες, η 74χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

«Είδαμε το αμάξι εδώ τουμπαρισμένο. Κατεβήκανε δύο συνάδελφοι κάτω και είδαν ότι η κυρία είχε λίγο σφυγμό, δεν είχε φύγει από τη ζωή εκείνη την ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Star εθελοντής της ομάδας Βαρνάβας.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο. Δεν έχει διευκρινιστεί αν η εκτροπή οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα υγείας της οδηγού, σε απώλεια ελέγχου ή σε άλλο παράγοντα.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν πάντως ότι πρόκειται για στενό και ιδιαίτερα επικίνδυνο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου, όπου η οδήγηση απαιτεί αυξημένη προσοχή.

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