Τραγωδία στη Λακωνία: Νεκρός 48χρονος οδηγός φορτηγού - Ένας τραυματίας

Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό οδηγό φορτηγού και τραυματία τον συνεπιβάτη του, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 07 Αυγούστου στον Κλαδά Λακωνίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του ενώ κινούνταν στο 51,9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Σπάρτης, στο ύψος του Κλαδά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό με ρυμουλκούμενο οδηγούσε 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε ένας 34χρονος.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακρημνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης.