Πύργος: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τις σχολές του ΟΑΕΔ
Το αυτοκίνητο αφότου ανετράπη κατέληξε στην Εθνική Οδό
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε έξω από τις σχολές του ΟΑΕΔ στον Πύργο, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον παράδρομο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να καταλήξει στην Εθνική Οδό.
Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαχειριστούν το περιστατικό και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων.
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