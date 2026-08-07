Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (7/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|7/8/2026 6:30:00 πμ
|7/8/2026 1:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΘΗΣΕΩΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - Π.ΜΕΛΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΚΗΠΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΡΕΑΣ - ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΥΦΑΡΩΝ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ - ΚΟΜΗΣ - ΜΗΔΕΙΑΣ - ΕΥΑΣ - ΑΛΚΙΜΟΥ
|340
|Συντήρηση
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/7/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
|847
|Λειτουργία
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/8/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΕΥΦΡΑΤΙΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΟΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΤΙΓΡΗΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|896
|Λειτουργία
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/8/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
|847
|Λειτουργία
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/8/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Μ. ΚΙΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Λειτουργία
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως ΝΟ75 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΟ50 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ79 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1035
|Κατασκευές
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/8/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΩΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΘΗ ΙΕΡΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΘΗ ΙΕΡΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΤΑΘΗ ΙΕΡΟΔΗΜΟΥ 27 - 29 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|895
|Λειτουργία
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/8/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΙΝΩΝ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΤΙΝΩΝ έως κάθετο: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|894
|Λειτουργία
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/8/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΒΡΥΣΗΝΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΣΗΝΑ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΗΝΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡ
|1036
|Κατασκευές
|7/8/2026 8:00:00 πμ
|7/8/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - Λ ΓΑΛΗΝΗΣ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|509
|Λειτουργία
|7/8/2026 9:00:00 πμ
|7/8/2026 10:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά οδός:ΖΑΛΟΓΓΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ έως κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΦΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΒΑΘΗ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΒΑΘΗ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1037
|Κατασκευές
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