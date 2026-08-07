Ταϊλάνδη: Μαθητής σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο - Τουλάχιστον 6 νεκροί και 15 τραυματίες

Snapshot Ένοπλη επίθεση σε λύκειο στα περίχωρα της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη προκάλεσε τουλάχιστον 6 νεκρούς και 15 τραυματίες.

Ο δράστης, μαθητής του σχολείου Ντεμπσίριν στο Νονταμπούρι, αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει το σχολείο για λόγους ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης εξέφρασε συλλυπητήρια και τόνισε την απαγόρευση κατοχής πυροβόλων όπλων από πολίτες.

Το σχολείο Ντεμπσίριν είναι γνωστό για το εκπαιδευτικό του κύρος και έχει παραρτήματα σε όλη την Ταϊλάνδη. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης ενός μαθητή σε λύκειο της Ταϊλάνδης, με τον δράστη να αυτοκτονεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Στο σημείο έχουν αποσταλεί ομάδες έκτακτης ανάγκης, όπου μαθητές και προσωπικό του σχολείου έχουν θεαθεί να τρέχουν για να σωθούν.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή γύρω από το σχολείο Ντεμπσίριν στο Νονταμπούρι. Η Σχολή Ντεμπσίριν έχει παραρτήματα σε όλη την Ταϊλάνδη και συνδέεται ευρέως με το εκπαιδευτικό κύρος.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανούτιν, εξέφρασε συλλυπητήρια

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στο σχολείο.

«Αυτό είναι πραγματικά άσχημο, δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν λυπάμαι μόνο για τα θύματα, αλλά λυπάμαι που συνέβη αυτό. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας», είπε σε μια σύντομη συνέντευξη στο κυβερνείο.

«Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν επιτρέπει [στους πολίτες] να κατέχουν πυροβόλα όπλα», πρόσθεσε.

Η επαρχία Νονταμπούρι βρίσκεται ακριβώς βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Μπανγκόκ.