Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Ακυρώθηκε πτήση επειδή μπήκε πτηνό στον κινητήρα του αεροσκάφους

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 6 Αυγούστου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν πτηνό εντοπίστηκε στον κινητήρα αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί πτήση με προορισμό τη Γερμανία.

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει νωρίς το βράδυ, με περισσότερους από 150 επιβάτες να περιμένουν για αρκετή ώρα στον χώρο αναχώρησης.

Ωστόσο, οι επιβάτες ενημερώθηκαν τελικά από την αεροπορική εταιρεία ότι η πτήση δεν θα πραγματοποιηθεί για λόγους ασφαλείας, καθώς κατά τον έλεγχο του αεροσκάφους εντοπίστηκε πτηνό στον κινητήρα.

Με βάση το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνσή του και τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι η πτήση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή (7/8), μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ελέγχων και διαδικασιών ασφαλείας.