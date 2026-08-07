Πέθανε η influencer Σίντνεϊ Τάουλ σε ηλικία 26 ετών έπειτα από μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου

Snapshot Η influencer Σίντνεϊ Τάουλ πέθανε σε ηλικία 26 ετών μετά από τριετή μάχη με χολαγγειοκαρκίνωμα, μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω βίντεο στο TikTok, εκφράζοντας περηφάνια για τον αγώνα της και ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη.

Η Σίντνεϊ μοιραζόταν δημόσια την εμπειρία της με τον καρκίνο, ευαισθητοποιώντας για τις σπάνιες μορφές της νόσου και προωθώντας τη σημασία της διεκδίκησης σωστής υγειονομικής φροντίδας.

Παρά την πρόβλεψη για διακοπή θεραπείας, συνέχισε να παλεύει, έγινε μοντέλο και είχε στόχο να τρέξει στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η Σίντνεϊ κατέγραψε και μοιράστηκε την καθημερινότητά της, δείχνοντας τις δυσκολίες αλλά και τις στιγμές ελπίδας, ενώ ήταν παθιασμένη με το σερφ και το τρέξιμο. Snapshot powered by AI

Η Σίντνεϊ Τάουλ, η οποία τα τελευταία χρόνια μοιραζόταν με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok τη μάχη της με μία σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου, πέθανε σε ηλικία 26 ετών.

Τον θάνατο της ανακοίνωσε η μητέρα της, Ελίζαμπεθ Μόροου, και ο αδελφός της, Όστιν Τάουλ, μέσω ενός βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok.

«Η Σιντ έφυγε ειρηνικά χθες το βράδυ μετά από μια μάχη τριών ετών με το χολαγγειοκαρκίνωμα», είπε ο αδελφός της στο βίντεο έχοντας στο πλευρό του την μητέρα του. «Πάλεψε πραγματικά σκληρά, και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτήν, και ευχαριστούμε όλους σας για την υποστήριξή που μας δώσατε όλα αυτά τα χρόνια».

Τον Αύγουστο του 2023, η Σίντνεϊ διαγνώστηκε με χολαγγειοκαρκίνωμα, μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου των χοληφόρων πόρων, ο οποίος εξαπλώθηκε και και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η 26χρονη που ζούσε στη Νέα Υόρκη, μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα θεραπείας στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ, όπου και άφησε την τελευταία της αναπνοή, σύμφωνα με τους New York Times.

Η μάχη της Σίντνεϊ με τον καρκίνο

Επί τρία χρόνια, η Σίντεϊ δημοσίευε βίντεο από την καθημερινότητας της ως μια 23χρονη που υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες και ζούσε με τον καρκίνο, δείχνοντας στους ακόλουθούς της τις δυσκολίες αλλά και τις στιγμές ελπίδας που περνούσε.

«Είμαστε τόσο περήφανοι για το πόσο σκληρά πάλεψε η Σίντνεϊ και για το γεγονός ότι μοιράστηκε την πορεία της με τόσους πολλούς ανθρώπους. Ήθελε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τις σπάνιες μορφές καρκίνου και πίστευε με πάθος στη σημασία του να διεκδικεί κανείς ο ίδιος τη σωστή φροντίδα για την υγεία του. Θα συνεχίσουμε την κληρονομιά της και θα την τιμήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε», ανέφερε η οικογένεια της 23χρονης στο βίντεο.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, χιλιάδες άφησαν σχόλια στα βίντεο της, εκφράζοντας την θλίψη τους, αποχαιρετώντας την και εκφράζοντας συμπαράσταση στην οικογένειά της.

Η Σίντνεϊ δημοσίευε βίντεο από την παραλία και την φύση και ήταν παθιασμένη σέρφερ και δρομέας.

Λίγες ημέρες αφού διαγνώστηκε, η Σίντνεϊ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο έλεγε ότι είναι καλά και συνεχίζει να χαμογελάει. «Αν μη τι άλλο, η διάγνωση μου με κάνει να εκτιμώ περισσότερο τη ζωή».

Αυτή η φράση έγινε το slogan της 23χρονης, η οποία συνέχισε να μοιράζεται βίντεο από την καθημερινότητά της, στα οποία έβγαινε για τρέξιμο ή με τους φίλους της και ταξίδευε, ενώ παράλληλα δημοσίευε βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου ή κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπειών της.

Τον Μάιο, η Τάουλ νοσηλεύτηκε για επιπλοκές που συνδέονταν με την νόσο της. Είχε αποκαλύψει ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στο περιτόναιο, τη μεμβράνη που καλύπτει την κοιλιακή και την πυελική κοιλότητα και προστατεύει τα εσωτερικά όργανα.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στις 19 Μαΐου, η 23χρονη είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από το νοσοκομείο μαζί με την μητέρα της, αποκαλύπτοντας ότι γιατρός της την είχε ενημερώσει ότι δεν θα συνέχιζε πλέον τη θεραπεία της και ότι της πρότεινε να περάσει της τελευταίες ημέρες της με τους αγαπημένους της.

Ωστόσο, η 23χρονη αρνήθηκε να τα παρατήσει και απευθύνθηκε σε άλλον γιατρό.

Λίγες ημέρες αφού έλαβε αυτήν την σύσταση από τον γιατρό της, η 23χρονη κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα από τα όνειρα της: να γίνει μοντέλο. Στις αρχές Ιουνίου, η Σίντνεϊ περπάτησε σε πασαρέλα φορώντας μαγιό για το σόου The Chemo Club x Post Swim στο πλαίσιο της Miami Swim Week.

Παράλληλα, η 23χρονη είχε κάνει γνωστά τα σχέδιά της να τρέξει στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης του 2026 τον Νοέμβριο, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για το Ίδρυμα Χολαγγειοκαρκινώματος. Είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 10.000 δολάρια για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει την έρευνα και παρέχει πόρους σε ασθενείς και φροντιστές.

«Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται τρελό να προσπαθήσω να τρέξω σε μαραθώνιο με όλα αυτά που συμβαίνουν», είχε γράψει σε ανάρτησή της. Ωστόσο, τόνισε τη σημασία της πράξης της. «Η ελπίδα μας κρατά ζωντανούς, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, κάνει το αδύνατο να φαίνεται δυνατό».