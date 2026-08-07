Μυστράς: Τα τρία αναπάντητα ερωτήματα για τον 55χρονο που κρατούσε τον πατέρα του νεκρό σε καταψύκτη

Snapshot Ο 55χρονος από τον Μυστρά συνελήφθη για την απόκρυψη του θανάτου του πατέρα του, κρατώντας τη σορό του σε καταψύκτη ξενοδοχείου που διατηρούσε.

Αρχικά επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους για την πράξη του, καθώς λάμβανε τις συντάξεις των γονιών του, αλλά στη συνέχεια ο δικηγόρος του ανέφερε ότι οι λόγοι ήταν συναισθηματικοί.

Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό μετά από καταγγελίες κατοίκων και έρευνες στην περιοχή, αφού ο άνδρας είχε δηλώσει ψευδώς ότι ο πατέρας του ήταν σε ίδρυμα.

Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε άνοια και πιθανότατα πέθανε από παθολογικά αίτια πριν περίπου 2,5 χρόνια, ενώ αναμένονται τοξικολογικές εξετάσεις για την επιβεβαίωση των αιτιών θανάτου.

Οι σχέσεις του 55χρονου με την αδερφή του ήταν τεταμένες, με εκείνη να δηλώνει ότι δεν γνώριζε την κατάσταση του πατέρα τους πριν αποκαλυφθεί το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, αναμένεται η δίκη του 55χρονου από τον Μυστρά στο Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης, για τους λόγους που τον οδήγησαν να αποκρύψει τον θάνατο του πατέρα του και να τον κρατά στον καταψύκτη του ξενοδοχείου που διατηρούσε.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη 4 Αυγούστου με τη σύλληψη του άνδρα και έχει προκαλέσει σοκ. Τα βασικά ερωτήματα που αναμένεται να εξεταστούν είναι το πότε πέθανε ο πατέρας του, τα αίτια του θανάτου αλλά και τα κίνητρα πίσω από την πράξη του να τον κρύψει.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του Άγις Κοκκόρος, δεν θα απολογηθεί αλλά θα δικαστεί στο Αυτόφωρο για πλημμεληματικές πράξεις, καθώς το ποσό των συντάξεων ήταν κάτω των 120.000 ευρώ. «Δεν παραπέμπεται για να απολογηθεί, δεν είναι κακούργημα, δεν πάει σε Ανακριτή. Ορίστηκε δικάσιμος κατά την τακτική διαδικασία του Αυτοφώρου και την Παρασκευή θα δικαστεί. Κατηγορείται για απάτη κατ’ εξακολούθηση, οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση», ισχυρίστηκε ο συνήγορος.

Οικονομικοί οι λόγοι

Κατά την ανάκριση, ο 55χρονος ανέφερε ότι οι λόγοι ήταν οικονομικοί, καθώς εκτός από τη σύνταξη Δημοσίου που λάμβανε ο πατέρας του, έπαιρνε και τη σύνταξη χηρείας μετά τον θάνατο της μητέρας του. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στο MEGA, οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν ότι ο 55χρονος χρωστούσε αρκετά χρήματα, ενώ το ξενοδοχείο που είχε παρέμενε κλειστό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 55χρονος φέρεται να έπαιρνε περίπου 35.000 ευρώ το χρόνο από τις συντάξεις των γονιών του.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από μαρτυρία γείτονα του 55χρονου, ο οποίος αναφέρει πως το ξενοδοχείο είχε αρκετά χρέη: «Είχε μια επιχείρηση η οποία χρωστούσε πάρα πολλά και χρησιμοποίησε αυτό το πράγμα έτσι ώστε να αποπληρώσει τα χρέη του. Αυτός στο μεταξύ είχε μια αδελφή που δεν διατηρούσαν τις καλύτερες σχέσεις».

Όμως η στάση που κράτησε απέναντι στους αστυνομικούςμ άλλαξε με την εμφάνιση του δικηγόρου του, Άγι Κοκκόρου και πλέον ισχυρίζεται ότι οι λόγοι που κρατούσε τη σορό ήταν συναισθηματικοί , καθώς ο ίδιος «αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του». Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι είχε αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα της μητέρας του πριν πεθάνει, χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις με την αδερφή του φέρεται να μην ήταν καλές, ενώ εκείνη δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι το τελευταίο διάστημα δεν της έδινε καμία πληροφορία για την κατάσταση του πατέρα τους. Εξηγεί πως ο αδερφός της δεν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν καταλαβαίνει γιατί μπορεί να προχώρησε σε αυτή την πράξη.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εύρεση του ηλικιωμένου

Η εξαφάνιση του ηλικιωμένου φέρεται να δημιούργησε προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής που τον γνώριζαν. Όπως αναφέρεται στα τοπικά μέσα, οι κάτοικοι ήταν αυτοί που ενημέρωσαν τις Αρχές για την εξαφάνιση του ηλικιωμένου που οδήγησε στις έρευνες.

Η αρχική κατάθεση του γιου ήταν πως ο πατέρας του βρίσκεται σε ίδρυμα στην Καισαριανή Αττικής, όμως όταν ξεκίνησαν τις έρευνες, δεν βρήκαν τίποτα. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο που διατηρούσε ο 55χρονος στον Μυστρά και αφού έλεγξαν όλα τα δωμάτια, κατέληξαν στο υπόγειο όπου εντόπισαν και τον καταψύκτη.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα όπλο στην κατοχή του.

Τα στοιχεία για τον θάνατο

Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας το τελευταίο διάστημα και δεν έβγαινε από το σπίτι. Οι γείτονες δήλωσαν πως είχαν να τον δουν περισσότερο από τέσσερα χρόνια, όπως αναφέρεται στον Λακωνικό Τύπο, όμως ο γιος του είπε στις Αρχές ότι ήταν νεκρός εδώ και 2,5 χρόνια.

Από την πρώτη εξέταση που έγινε στη σορό, δεν προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατός του φέρεται να προήλθε από παθολογικά αίτια. Όμως, αναμένονται τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν εάν είχε λάβει κάποια φαρμακευτική ουσία που οδήγησε στον θάνατο. Πολλές είναι οι πιθανότητες ο ηλικιωμένος να πέθανε την περίοδο του κορονοϊού, ενώ έλεγχοι θα γίνουν και στις τελευταίες συνταγογραφήσεις του ηλικιωμένου για να εξεταστεί αν συμφωνούν με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο γιος.