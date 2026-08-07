myBusinessSupport: Ανοιχτές οι αιτήσεις για ενισχύσεις de minimis σε αγρότες – Ποιους αφορά

Snapshot Οι αιτήσεις για ενισχύσεις de minimis σε αγρότες υποβάλλονται έως τις 18 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Το πρόγραμμα καλύπτει παραγωγούς ρυζιού με ζημιές το 2025, πληγέντες από τον παγετό του 2021 με μείωση παραγωγής άνω του 30%, και γεωργούς των Ιωαννίνων με προβλήματα λειψυδρίας το 2025.

Η ενίσχυση για παραγωγούς ρυζιού ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για τις άλλες κατηγορίες το ποσό υπολογίζεται βάσει έκτασης, καλλιέργειας και ποσοστού ζημιάς.

Οι επαγγελματίες αγρότες στο Μητρώο λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι το 50%, με μέγιστο συνολικό ποσό 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε τρία χρόνια.

Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 21 Αυγούστου 2026 μετά τους απαραίτητους ελέγχους και συμψηφισμούς φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τέθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, συνολικού ύψους έως 24.648.751 ευρώ, σε παραγωγούς που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή δυσμενείς συνθήκες στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η προθεσμία λήγει στις 18 Αυγούστου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει ή επικαιροποιήσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό IBAN στην εφαρμογή myAADE.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τον συμψηφισμό τυχόν ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών, οι πληρωμές προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 21 Αυγούστου 2026.

Ποιους αφορά η ενίσχυση

Το πρόγραμμα καλύπτει τρεις κατηγορίες παραγωγών:

Καλλιεργητές ρυζιού που υπέστησαν ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες το 2025.

Παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό του 2021, με μείωση της παραγωγής άνω του 30%, χωρίς να έχουν αποζημιωθεί.

Γεωργούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν προβλήματα λειψυδρίας το 2025.

Ενίσχυση για τους παραγωγούς ρυζιού

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται παραγωγοί σε όλη τη χώρα που καλλιεργούν τουλάχιστον ένα στρέμμα ρυζιού και υπέστησαν ζημιές μέσα στο 2025.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι πληγέντες από τον παγετό του 2021

Η δεύτερη κατηγορία αφορά παραγωγούς στις Περιφερειακές Ενότητες:

Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Έβρου, Ημαθίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραγωγή τους να είχε μειωθεί κατά περισσότερο από 30% λόγω του παγετού και να μην είχαν λάβει αποζημίωση.

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεράσια, μήλα, δαμάσκηνα, βύσσινα, κυδώνια, αχλάδια, φουντούκια, καρύδια, αμπέλια, βερίκοκα, νεκταρίνια, σύκα, αμύγδαλα, μύρτιλα, αρώνια, ιπποφαές, κάστανα, λωτοί, φράουλες και ροδάκινα.

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση, το ποσό αναφοράς ανά στρέμμα και το ποσοστό της ζημιάς.

Ενδεικτικά, προβλέπονται ποσά αναφοράς:

800 ευρώ ανά στρέμμα για κεράσια

710 ευρώ για μήλα

900 ευρώ για φράουλες

1.088 ευρώ για μύρτιλα

Οι ενισχύσεις για τη λειψυδρία στα Ιωάννινα

Η τρίτη κατηγορία αφορά γεωργούς με ποτιστικά αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Λαψίστας.

Τα ποσά καθορίζονται ανά στρέμμα και καλλιέργεια.

Ενδεικτικά, προβλέπονται:

512 ευρώ ανά στρέμμα για οινοποιήσιμους αμπελώνες

1.512 ευρώ για μήλα

1.612 ευρώ για κεράσια

Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων δικαιούνται το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50%.

Το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση μέσα σε περίοδο τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ