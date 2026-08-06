Συναγερμός στην Κρήτη: Άνδρας απειλούσε να πέσει από το μπαλκόνι
Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
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Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην Ελούντα το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός απειλούσε να πέσει από το μπαλκόνι τουριστικού καταλύματος που διέμενε.
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