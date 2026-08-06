Συναγερμός στην Κρήτη: Άνδρας απειλούσε να πέσει από το μπαλκόνι

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην Ελούντα το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός απειλούσε να πέσει από το μπαλκόνι τουριστικού καταλύματος που διέμενε.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας