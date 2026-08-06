Λάρισα: Πήγε για δουλειές στο χωράφι του και δεν γύρισε ποτέ ο 75χρονος

Τραγικό τέλος είχε ένας 75χρονος κάτοικος του Δομενίκου Ελασσόνας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του από ανθρώπους του οικείου περιβάλλοντός του.

Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο σημείο λίγες ώρες νωρίτερα προκειμένου να εκτελέσει αγροτικές εργασίες και να κόψει χόρτα, χωρίς να δώσει στη συνέχεια σημεία ζωής, γεγονός που κινητοποίησε τους δικούς του ανθρώπους, όπως μεταδίδει το elassona884.gr.

Στο σημείο κλήθηκαν αμέσως άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, καθώς και ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας της περιοχής.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε ώστε να διενεργηθεί η προβλεπόμενη νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του συμβάντος. Ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.