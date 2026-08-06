ΓΣΕΕ: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι για την αργία του Δεκαπενταύγουστου

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΓΣΕΕ

Παναγιώτης Βελισσάρης

ΓΣΕΕ: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι για την αργία του Δεκαπενταύγουστου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά την αργία της 15ης Αυγούστου διευκρινίζει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρει η 15η Αυγούστου, η οποία το 2026 συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου 4808/2021 και το άρθρο 203 του Προεδρικού Διατάγματος 62/2025. Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύονται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι με πενθήμερο σύστημα, οι οποίοι δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου, δικαιούνται, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Στους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους.

Για όσους εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν θα απασχοληθούν την ημέρα της αργίας, οι ημερομίσθιοι δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο που τους αναλογεί, δηλαδή συνολικά έξι ημερομίσθια για την εβδομάδα, ενώ στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου και αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες εργαστούν.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και αντιστοιχεί στις ώρες απασχόλησής τους.

Στην περίπτωση εργαζομένων με πενθήμερο σύστημα, για τους οποίους η εργασία το Σάββατο 15 Αυγούστου αποτελεί την έκτη ημέρα απασχόλησης της εβδομάδας, η διάρκεια της εργασίας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες. Παράλληλα, το ημερομίσθιό τους, όπως διαμορφώνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, προσαυξάνεται επιπλέον κατά 40%, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Εάν επιχείρηση που κανονικά αργεί τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες λειτουργήσει εκτάκτως και με τις νόμιμες διατυπώσεις το Σάββατο 15 Αυγούστου, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται, για πλήρη απασχόληση, πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μισθού τους. Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Και στις δύο περιπτώσεις υπολογίζεται επίσης προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για την εργασία κατά την ημέρα της αργίας.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, δηλαδή ρεπό, με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Εφόσον η απασχόληση κατά τη 15η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως, οφείλονται, εκτός από την προσαύξηση για την εργασία σε αργία, και οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις για υπερεργασία και νόμιμη υπερωρία.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια και αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου, χωρίς η ημέρα αυτή να προσμετράται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται πρόσθετο ημερομίσθιο, ωστόσο και για αυτούς η ημέρα της αργίας δεν υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειας.

Τέλος, εφόσον ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι για τους εργαζομένους, βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, κανονισμού εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου, αυτοί υπερισχύουν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά - Προστίθενται 15 νέα τρένα

15:46LIFESTYLE

Η «Καλυψώ» Σαρλίζ Θερόν κλείνει τα 51 της - Η ζωή και η καριέρα της απόλυτης σταρ

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

15:30WHAT THE FACT

Αγρότης ξερίζωσε 71 δέντρα για να φτιάξει δρόμο για τα άλογά του: «Ο ποταμός θα κάνει 30 χρόνια για να συνέλθει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπογράφηκε συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν για την Άμυνα – Προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ