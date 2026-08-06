ΓΣΕΕ: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι για την αργία του Δεκαπενταύγουστου

Τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά την αργία της 15ης Αυγούστου διευκρινίζει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρει η 15η Αυγούστου, η οποία το 2026 συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου 4808/2021 και το άρθρο 203 του Προεδρικού Διατάγματος 62/2025. Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύονται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι με πενθήμερο σύστημα, οι οποίοι δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου, δικαιούνται, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Στους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους.

Για όσους εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν θα απασχοληθούν την ημέρα της αργίας, οι ημερομίσθιοι δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο που τους αναλογεί, δηλαδή συνολικά έξι ημερομίσθια για την εβδομάδα, ενώ στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου και αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες εργαστούν.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και αντιστοιχεί στις ώρες απασχόλησής τους.

Στην περίπτωση εργαζομένων με πενθήμερο σύστημα, για τους οποίους η εργασία το Σάββατο 15 Αυγούστου αποτελεί την έκτη ημέρα απασχόλησης της εβδομάδας, η διάρκεια της εργασίας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες. Παράλληλα, το ημερομίσθιό τους, όπως διαμορφώνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, προσαυξάνεται επιπλέον κατά 40%, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Εάν επιχείρηση που κανονικά αργεί τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες λειτουργήσει εκτάκτως και με τις νόμιμες διατυπώσεις το Σάββατο 15 Αυγούστου, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται, για πλήρη απασχόληση, πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μισθού τους. Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Και στις δύο περιπτώσεις υπολογίζεται επίσης προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για την εργασία κατά την ημέρα της αργίας.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, δηλαδή ρεπό, με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Εφόσον η απασχόληση κατά τη 15η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως, οφείλονται, εκτός από την προσαύξηση για την εργασία σε αργία, και οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις για υπερεργασία και νόμιμη υπερωρία.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια και αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου, χωρίς η ημέρα αυτή να προσμετράται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται πρόσθετο ημερομίσθιο, ωστόσο και για αυτούς η ημέρα της αργίας δεν υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειας.

Τέλος, εφόσον ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι για τους εργαζομένους, βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, κανονισμού εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου, αυτοί υπερισχύουν.