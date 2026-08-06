Άρτα: Χειροπέδες σε 2 στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για την έκρηξη σε μετασχηματιστή

Snapshot Δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα.

Η έκρηξη προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας και φωτιά στο χώρο της εγκατάστασης, η οποία επεκτάθηκε σε γειτονική χορτολιβαδική έκταση.

Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία κατά τριών στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν έχει εντοπιστεί καθώς βρίσκεται σε άδεια, ενώ ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας συνελήφθησαν.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα και το μέτωπο δεν απείλησε περαιτέρω τις εγκαταστάσεις. Snapshot powered by AI

Δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε φωτιά στο χώρο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με εντολή της Εισαγγελίας κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος τριών στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα του διευθυντή της υπηρεσίας Άρτας, του τεχνικού ασφαλείας του υποσταθμού και του υπεύθυνου συντήρησης.

Τελικά, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο πρώτων, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε, καθώς βρίσκεται σε άδεια.

Η ισχυρή έκρηξη στον μετασχηματιστή προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας, ενώ ακολούθησαν δύο μικρές εστίες πυρκαγιάς εντός του χώρου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φωτιά επεκτάθηκε σε γειτονική χορτολιβαδική έκταση. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις καλωδίων.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

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