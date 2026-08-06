Ξανά στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παράσχος: «Πάμε για νέα θεραπεία»

Snapshot Ο Γιώργος Παράσχος υποβλήθηκε σε νέο κύκλο θεραπείας για τον καρκίνο στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Ο ηθοποιός διατηρεί αισιοδοξία και ψυχραιμία κατά τη διάρκεια της μάχης του με την ασθένεια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, τόνισε ότι αποδέχεται την κατάστασή του και επικεντρώνεται στο παρόν.

Προσπαθεί να στηρίξει ψυχολογικά και άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας. Snapshot powered by AI

Ο Γιώργος Παράσχος συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με τον καρκίνο με αξιοπρέπεια, δύναμη και χαμόγελο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος πριν από λίγο καιρό μίλησε ανοιχτά για τη «μάχη» με τον καρκίνο βρέθηκε ξανά στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για τον προγραμματισμένο κύκλο της θεραπείας του.

Πάνω στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγραψε λιτά: «Πάμε για νέα θεραπεία».

Όπως είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Star: «Δεν με φοβίζει, ό,τι θέλει ο Θεός ας έρθει. Και να μελαγχολήσω και να πιεστώ, τι θα καταφέρω; Δεν θα βγει κάτι. Οπότε ας ζήσω το τώρα. Ο καρκίνος ήρθε και σε άλλον άνθρωπο στο κοντινό μου φάσμα και προσπαθώ να τους κρατήσω ήρεμους».

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