Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Διαπιστώσαμε ότι η σύντροφός μου έχει καρκίνο στο στήθος»

Σε μία αποκάλυψη που προκαλεί συγκίνηση προχώρησε ο ηθοποιός Γιώργος Παράσχος οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για την μάχη του με τον καρκίνο τον οποίο αντιμετωπίζει με γενναιότητα.

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα», για το πρόβλημα υγείας του ενώ αποκάλυψε πως η επάρατη νόσος «χτύπησε» και τη σύντροφό του. Όπως ανέφερε στη συνέχεια, το ζευγάρι πάνε μαζί στις χημειοθεραπείες αντλώντας κουράγιο και δύναμη ο ένας από τον άλλον. Δίνουν τη μάχη τους ενωμένοι σαν γροθιά και προσπαθούν με το χιούμορ τους να ξορκίσουν την ασθένεια.

«Μέρα με την ημέρα είμαι καλύτερα. Κατάφερα σε μεγάλο ποσοστό να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, να αλλάξω τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα, το πώς αντιδρώ σε κάποια άλλα και λειτούργησε πάρα πολύ ωραία. Προσπαθώ να συμβουλέψω τους γύρω μου να κάνουν το ίδιο. Ακόμα έχω το πρόβλημα υγείας, ακόμα το πολεμάμε και όσο πάει και μειώνεται», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός και συνέχισε:

«Κάποια στιγμή εγώ ήμουν σε μια πολύ περίεργη φάση της ζωής μου και έτυχε από κάποια εξωτερικά σημάδια να ψάξω να δω τι είναι και μέσα από αυτή την αναζήτηση, εντοπίσαμε ότι έχω καρκίνο. Για μένα, όπως έχω ξαναπεί, ο καρκίνος ήρθε για καλό. Μου έβγαλε απλά τη μάσκα και είδα καθαρά».

Όπως εξομολογήθηκε στη συνέχεια: «Την πρώτη φορά που μου ανακοίνωσε ο γιατρός το πρόβλημα υγείας, δε θα πω ψέματα, οι σκέψεις μου ήταν η κόρη μου, η αδελφή μου, η μάνα μου…Κοιτούσα να βοηθήσω τον κόσμο πάρα πολύ και μέσα σε όλο αυτό, στην προσπάθειά μου να βοηθήσω τον κόσμο διαπιστώνουμε ότι η σύντροφός μου έχει καρκίνο στο στήθος.

Εκεί ήταν μεγάλο σοκ…Τώρα είμαι σε ένα επίπεδο που είμαστε καλά, είναι όλα διαχειρίσιμα. Πηγαίνουμε για θεραπεία και γελάμε ακατάπαυστα κι εγώ και εκείνη. Οι γιατροί μου είπαν ότι συνεχίζω τη ζωή μου κανονικότατα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δε νιώθω τίποτα, ούτε πόνο, ούτε κόπωση. Είναι σαν να γεννήθηκα ξανά. Αν αλλάξει ο τρόπος σκέψης, αλλάζουν όλα».

Καταλήγοντας ο ηθοποιός τόνισε: «Δεν φοβάμαι πια. Το λέω και το εννοώ. Να φοβάμαι τι; Τον θάνατο; Όχι. Την αποτυχία; Καλώς να έρθει..»

