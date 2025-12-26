Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο
Αποκλείστηκε η κυκλοφορία στη Δροσοπούλου, από Ανάφης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ύποπτο αντικείμενο εντόπισε περίοικος νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής επί της οδού Αμοργού, στην Κυψέλη.
Ο άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε ένα αντικείμενο στο πεζοδρόμιο, τυλιγμένο με καφέ κολλητική ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.
Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και ανέλαβε την υπόθεση το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Προκειμένου να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται, η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης, στην Κυψέλη.
