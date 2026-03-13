Θεσσαλονίκη: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος– «Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο»

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος

Snapshot Ο 20χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος μπροστά από κάδο απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών στη Θεσσαλονίκη.

Μάρτυρας ανέφερε ότι τρεις δράστες επιτέθηκαν στον νεαρό, ενώ μια αστυνομικός προσπάθησε να τους καταδιώξει.

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η επίθεση σχετίζεται με οπαδικό επεισόδιο μεταξύ ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Ο 20χρονος, που είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος ομάδας αυτόκλητων τιμωρών παιδεραστών, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εξετάζοντας όλα τα πιθανά κίνητρα.

Νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Αυτόπτης μάρτυρας συγκλονίζει με την περιγραφή του για τη στιγμή που εντοπίστηκε ο 20χρονος στο οδόστρωμα.

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Τι γνωρίζει η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΛΑΣ, προκύπτει ότι μία παρέα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης έστησε καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο οπαδός που αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν για να του επιτεθούν έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον έναν από τους νεαρούς. Τον χτύπησε στον πνεύμονα, προκαλώντας του θανάσιμο τραύμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 20χρονος που δέχτηκε τη θανάσιμη μαχαιριά είχε ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ως ένα από τα μέλη της ομάδας αυτόκλητων τιμωρών παιδεραστών των Μετεώρων, που παγίδευαν τα θύματά τους μέσω διαδικτύου.

Κατέληξε στο νοσοκομείο ο 20χρονος

Ο 20χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός άνδρας έδωσε σκληρή μάχη αλλά τελικά υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των Αρχών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για οπαδικό επεισόδιο, ωστόσο διερευνάται αν όντως το κίνητρο της επίθεσης ήταν αυτό ή κάτι άλλο.

Με πληροφορίες από thestival.gr, ΕΡΤ

