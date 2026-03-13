Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου και η σκληρή κόντρα στην Αρκαδία 

Η παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από τη βουλευτική του έδρα μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ φέρνει νέες ισορροπίες στο κόμμα αφού σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023, η έδρα πηγαίνει στον Ευάγγελο Γιαννακούρα.

Ο κ. Γιαννακούρας έχει λάβει 4.292 ψήφους έναντι 4.731 του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ο κ. Γιαννακούρας διατέλεσε για εννέα χρόνια αντιπεριφερειάρχης, ενώ στο παρελθόν είχε κατέβει και υποψήφιος περιφερειάρχης, έχοντας αρκετά καλές επιδόσεις. Η είσοδος του στη Βουλή μάλιστα προκαλεί ντόμινο εξελίξεων καθώς είναι περιφερειακός σύμβουλος στην Αρκαδία και εφόσον γίνει βουλευτής θα πρέπει να παραιτηθεί από εκείνη την ιδιότητα καθώς είναι ασυμβίβαστες.

Η κάθοδος του στις εθνικές εκλογές πάντως είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αφού στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είχε παραιτηθεί από την ΚΕ του ΠΑΣΟΚ λόγω της αντιπαράθεσης που προκλήθηκε από τη στήριξη που παρείχε στον Πέτρο Τατούλη.

Ωστόσο η πολιτική σχέση μεταξύ των δύο έχει περάσει από μεγάλες τρικυμίες καθώς ο εσωκομματικός τους ανταγωνισμός είχε οδηγήσει ακόμη και στο να αποκαλέσει ο Ευάγγελος Γιαννακούρας τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο "Γκέμπελς".

Μάλιστα η εξειδικευμένη σε θέματα αυτοδιοίκησης ιστοσελίδα aftodioikisi.gr καταγράφει το 2023 ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος είχε καταγγείλει σε σύσκεψη στην περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τις περιφερειακές εκλογές, ότι ο κ. Γιαννακούρας προτίθεται να στηρίξει τον Πέτρο Τατούλη (του οποίου διατέλεσε αντιπεριφερειάρχης) στις αυτοδιοικητικές εκλογές και όχι τον Δημήτρη Κουτσούλη, τον υποψήφιο της Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, τότε, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ζήτησε διαγραφές στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν σε αντίπαλα περιφερειακά και δημοτικά ψηφοδέλτια.

