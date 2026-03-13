«Υποψίες» προκαλούν χιλιάδες κινεζικά σκάφη σε σχηματισμούς ανοιχτά της Ταϊβάν

Χιλιάδες κινεζικά αλιευτικά σκάφη, συγκεντρώνονται τους τελευταίους μήνες σε γεωμετρικές σχηματισμούς στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, στο τρίγωνο Ταϊβάν, Ιαπωνία και Νότια Κορέα σε συντονισμένες ενέργειες που οι ειδικοί πιστεύουν ότι αποτελούν μέρος των προετοιμασιών του Πεκίνου για μια πιθανή περιφερειακή κρίση ή σύγκρουση.

Η αρχή έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν ο Jason Wang, διευθύνων σύμβουλος της ingeniSPACE, η οποία αναλύει δορυφορικές εικόνες και δεδομένα σημάτων πλοίων, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο, μέσω των συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) τους - ένα σήμα τύπου GPS που χρησιμοποιούν τα εμπορικά πλοία για να αποφεύγουν τις συγκρούσεις.

Περίπου 1.200 αλιευτικά σκάφη, την περασμένη εβδομάδα, συγκεντρώνονταν σε δύο παράλληλα ανεστραμμένα L, το καθένα μήκους περίπου 400 χιλιομέτρων. Τα σκάφη, τα οποία βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 500 μέτρων το ένα από το άλλο, διατήρησαν τις θέσεις τους για περίπου 30 ώρες σε σχεδόν θυελλώδεις ανέμους και στη συνέχεια διασκορπίστηκαν ξαφνικά.

«Κάτι δεν μου φαινόταν σωστό, γιατί στη φύση σπάνια βλέπεις ευθείες γραμμές», είπε ο Wang, στο AFP. «Έχουμε δει περίπου 200, 300, έως και 1.000 (κινέζικα αλιευτικά σκάφη να συγκεντρώνονται), αλλά οτιδήποτε υπερβαίνει τα 1.000 το θεώρησα ασυνήθιστο».

INVESTIGATION: Thousands of Chinese fishing boats have been massing in geometric formations in the East China Sea, in coordinated actions that experts believe are part of Beijing's preparations for a potential regional crisis or conflicthttps://t.co/pH3RxBpBUo pic.twitter.com/FYpnO3N3Wa — AFP News Agency (@AFP) March 13, 2026

Ναυτικοί και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι η συγκέντρωση 2.000 κινεζικών αλιευτικών σκαφών στις 25 Δεκεμβρίου, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ταϊβάν, ήταν σε κλίμακα που δεν είχαν ξαναδεί.

Ένα άλλο περιστατικό που εντοπίστηκε στις αρχές Ιανουαρίου αφορούσε περίπου 1.000 κινεζικά αλιευτικά σκάφη που συγκεντρώθηκαν σε ένα ακανόνιστο ορθογώνιο, μήκους περίπου 400 χιλιομέτρων, για περισσότερο από μια ημέρα στην ίδια περιοχή της Ανατολικής Κίνας.

Ο τεράστιος αλιευτικός στόλος της Κίνας δραστηριοποιείται στη Κίτρινη Θάλασσα, την Ανατολική Σινική Θάλασσα και τη Νότια Θάλασσα της Κίνας, ανταγωνιζόμενος αλιείς από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες.

Ενώ υπάρχει συζήτηση για το λόγο που τόσα πολλά κινεζικά αλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν σε γεωμετρικές διαμορφώσεις στην ανοιχτή θάλασσα, οι ειδικοί συμφωνούν ευρέως ότι δεν βρισκόταν εκεί για... ψάρεμα.