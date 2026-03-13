Τρόμος στο Αγρίνιο: Νεαροί Ρομά άρπαξαν κορίτσι από τα μαλλιά για να της κλέψουν το κινητό

Σε μία σοβαρή καταγγελία προέβη ο Βασίλης Τσέλιος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παναιτωλίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ίδιος στο Δυτικά «FM 92,8», το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) και ενώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, αντιλήφθηκε μία ομάδα έφηβων Ρομά που αποτελείτο από τουλάχιστον 10 άτομα να παρενοχλεί τρία κορίτσια που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι Ρομά ούρλιαζαν πάνω από τα κεφάλια των κοριτσιών και ένας εξ αυτών έφτασε στο σημείο να τραβήξει τα μαλλιά της μιας νεαρής, για να της αποσπάσει το κινητό τηλέφωνο που κρατούσε. Το κορίτσι που δέχθηκε την επίθεση ξέσπασε κατατρομαγμένο σε λυγμούς.

Ο κ. Τσέλιος, πατέρας τριών παιδιών και ευαισθητοποιημένος πολίτης επενέβη και ζήτησε από τους νεαρούς να σταματήσουν να τρομοκρατούν τον κόσμο. Οι Ρομά ωστόσο δεν πτοήθηκαν και δεν δίστασαν να ζητήσουν με απειλητικό ύφος να μην ανακατεύεται. Ο κ. Τσέλιος ειδοποίησε την ΕΛΑΣ για το περιστατικό με τα μέλη της ομάδας των νεαρών να τρέπονται σε φυγή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι η πρώτη φορά που είδε συγκεντρωμένες ομάδες νεαρών Ρομά να κάνουν bullying σε άλλα παιδιά, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Αυτό, ωστόσο, που του προκάλεσε αλγεινή εντύπωση είναι ότι ενώ το περιστατικό σημειωνόταν μπροστά στα μάτια πολλών συμπολιτών, δεν υπήρξε αντίδραση από κανέναν άλλον, καθώς δεν είχαν καμία διάθεση να «μπλέξουν».

Τέλος, τόνισε την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για να περιοριστεί το φαινόμενο σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Ακούστε την μαρτυρία του πρόεδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παναιτωλίου για το περιστατικό:

Με πληροφορίες από sinidisi.gr

