Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία
Βίντεο που καταγράφει ύποπτες δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με πρακτικές που παραπέμπουν σε παράνομη αλιεία
Βίντεο που καταγράφουν ύποπτες δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με πρακτικές που παραπέμπουν σε παράνομη αλιεία, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ναύαρχος Λιμενικού (ε.α.) Νίκος Σπανός.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
Μόλις τώρα στο Φαρμακονήσι. Εικόνες παράνομης αλιείας στη θάλασσα εντός ΕΧΥ– Η καταστροφή του θαλάσσιου πλούτου συνεχίζεται»
Βίντεο που καταγράφει ύποπτες δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με πρακτικές που παραπέμπουν σε παράνομη αλιεία. Η προστασία των θαλάσσιων πόρων και η τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας είναι ευθύνη όλων μας.
