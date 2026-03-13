Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία

Βίντεο που καταγράφει ύποπτες δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με πρακτικές που παραπέμπουν σε παράνομη αλιεία

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βίντεο που καταγράφουν ύποπτες δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με πρακτικές που παραπέμπουν σε παράνομη αλιεία, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ναύαρχος Λιμενικού (ε.α.) Νίκος Σπανός.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Μόλις τώρα στο Φαρμακονήσι. Εικόνες παράνομης αλιείας στη θάλασσα εντός ΕΧΥ– Η καταστροφή του θαλάσσιου πλούτου συνεχίζεται»
Βίντεο που καταγράφει ύποπτες δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με πρακτικές που παραπέμπουν σε παράνομη αλιεία. Η προστασία των θαλάσσιων πόρων και η τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας είναι ευθύνη όλων μας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη στην πορεία για την Ημέρα του Κουντς

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών με νέους κανόνες για τα πακέτα ταξιδιών

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει επ’ αόριστον ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Λαφαζάνης με πορτρέτο Χαμενεΐ στην αντιπολεμική διαδήλωση στο Σύνταγμα

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Toυρκικό πλοίο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με άδεια του Ιράν

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει η Τουρκία για τον πύραυλο από το Ιράν: Καταστράφηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο από νατοϊκή αεράμυνα

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση στον 20χρονο - Πώς έγινε το φονικό

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Tο Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί» ισχυρίστηκε ο Τραμπ στους ηγέτες της G7

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Pickaxe Μοuntain: Η μυστηριώδης πυρηνική «πόλη» 100 μέτρα κάτω από τη Γη - Πώς θα μπορούσε να κρίνει την έκβαση του πολέμου στο Ιράν

11:41ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, 4 νεκροί

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Χαμενεΐ επέστρεψε»: Οι τελευταίες στιγμές του Αγιατολάχ σε ιαπωνικό anime των Ιρανών

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αποθηκεύετε τα αγγούρια για να μην μαλακώνουν και μουχλιάζουν

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντινόπουλου στη ΝΔ - Τι είπε για την επίθεση Σαμαρά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για βιασμό και απόπειρα – Η γυναίκα τον παγίδευσε στο σπίτι

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Αγρίνιο: Νεαροί Ρομά άρπαξαν κορίτσι από τα μαλλιά για να της κλέψουν το κινητό

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σκληρό ροκ» από Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Κωνσταντινόπουλου (μετά τον Παρασκευαϊδη) με μηνύματα σε Δούκα και διαφωνούντες

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Tι σημαίνει η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο - Η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραπαίει χωρίς το πετρέλαιο, πανηγυρίζει το Κρεμλίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που καταρρέει στο οδόστρωμα

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση στον 20χρονο - Πώς έγινε το φονικό

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του

11:41ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, 4 νεκροί

09:59LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Απαντά στις φήμες για τον χωρισμό - «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα»

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου και η σκληρή κόντρα στην Αρκαδία 

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει η Τουρκία για τον πύραυλο από το Ιράν: Καταστράφηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο από νατοϊκή αεράμυνα

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αποθηκεύετε τα αγγούρια για να μην μαλακώνουν και μουχλιάζουν

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ