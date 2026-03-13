Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία

Βίντεο που καταγράφουν ύποπτες δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με πρακτικές που παραπέμπουν σε παράνομη αλιεία, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ναύαρχος Λιμενικού (ε.α.) Νίκος Σπανός.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Μόλις τώρα στο Φαρμακονήσι. Εικόνες παράνομης αλιείας στη θάλασσα εντός ΕΧΥ– Η καταστροφή του θαλάσσιου πλούτου συνεχίζεται»

Βίντεο που καταγράφει ύποπτες δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με πρακτικές που παραπέμπουν σε παράνομη αλιεία. Η προστασία των θαλάσσιων πόρων και η τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας είναι ευθύνη όλων μας.

