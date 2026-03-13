Αυτός είναι ο πρώτος Γάλλος στρατιώτης που σκοτώθηκε στη Μέση Ανατολή

Ο Arnaud Frion, 42 ετών, είναι ο πρώτος Γάλλος στρατιώτης που σκοτώνεται στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, μετά από επίθεση με drone το βράδυ της Πέμπτης σε βάση του διεθνούς συνασπισμού κοντά στο Ερμπίλ του Ιράκ.

Άλλοι έξι στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ μια φιλοϊρανική ένοπλη ομάδα απείλησε να στοχεύσει «όλα τα γαλλικά συμφέροντα» στην περιοχή.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, ενώ το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ανέφερε ότι παρά την ταχεία θεραπεία από ιατρικές ομάδες, ο Arnaud Frion «υπέκυψε στα τραύματά του». Οι τραυματίες στρατιώτες «θα επαναπατριστούν στη Γαλλία».

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ο Arnaud Frion, 42 ετών, είχε αναπτυχθεί στο Ιράκ από τις 24 Ιανουαρίου 2026.

Ο στρατιώτης είχε λάβει στρατιωτικό μετάλλιο το 2022, γνωστό ως «η Λεγεώνα της Τιμής του υπαξιωματικού», μετά από δεκαεπτά χρόνια υπηρεσίας, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro. Πρόκειται για το τρίτο διασημότερο στη σειρά των μεταλλίων.

C’est avec une profonde tristesse que le 7e Bataillon de chasseurs alpins vous partage le décès de l’adjudant-chef Arnaud Frion, mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission le 12 mars 2026 en Irak. pic.twitter.com/5x4VhY3aZj — 7e bataillon de chasseurs alpins (@7e_bca) March 13, 2026

Ο στρατιώτης Arnaud Frion κατατάχθηκε στο 7ο τάγμα αλπικών κυνηγών, με έδρα το Varces-Allières-et-Risset στο Isère.

Αυτή η στρατιωτική μονάδα ειδικεύεται στη μάχη σε δύσκολα περιβάλλοντα, ιδιαίτερα στα ψηλά βουνά και σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.