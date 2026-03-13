Αυτός είναι ο πρώτος Γάλλος στρατιώτης που σκοτώθηκε στη Μέση Ανατολή
Τραυματίστηκε θανάσιμα από επίθεση drones φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Ερμπίλ του Ιράκ
Ο Arnaud Frion, 42 ετών, είναι ο πρώτος Γάλλος στρατιώτης που σκοτώνεται στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, μετά από επίθεση με drone το βράδυ της Πέμπτης σε βάση του διεθνούς συνασπισμού κοντά στο Ερμπίλ του Ιράκ.
Άλλοι έξι στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ μια φιλοϊρανική ένοπλη ομάδα απείλησε να στοχεύσει «όλα τα γαλλικά συμφέροντα» στην περιοχή.
Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, ενώ το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ανέφερε ότι παρά την ταχεία θεραπεία από ιατρικές ομάδες, ο Arnaud Frion «υπέκυψε στα τραύματά του». Οι τραυματίες στρατιώτες «θα επαναπατριστούν στη Γαλλία».
Σύμφωνα με το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ο Arnaud Frion, 42 ετών, είχε αναπτυχθεί στο Ιράκ από τις 24 Ιανουαρίου 2026.
Ο στρατιώτης είχε λάβει στρατιωτικό μετάλλιο το 2022, γνωστό ως «η Λεγεώνα της Τιμής του υπαξιωματικού», μετά από δεκαεπτά χρόνια υπηρεσίας, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro. Πρόκειται για το τρίτο διασημότερο στη σειρά των μεταλλίων.
Ο στρατιώτης Arnaud Frion κατατάχθηκε στο 7ο τάγμα αλπικών κυνηγών, με έδρα το Varces-Allières-et-Risset στο Isère.
Αυτή η στρατιωτική μονάδα ειδικεύεται στη μάχη σε δύσκολα περιβάλλοντα, ιδιαίτερα στα ψηλά βουνά και σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.