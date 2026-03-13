Eurovision: Ο Akylas παρουσιάζει τη νέα εκδοχή του «Ferto»

Οι προετοιμασίες για τη φετινή Eurovision είναι πυρετώδεις και ο Akylas δεν σταματά να απασχολεί με το ταλέντο του. Αυτή τη φορά, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας κάθεται στο πιάνο και παρουσιάζει μία διαφορετική εκδοχή του κομματιού «Ferto».

Μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ερμηνεύει απόσπασμα του τραγουδιού, δίνοντας έναν πιο ήπιο και συναισθηματικό τόνο

Να σημειωθεί ότι, πριν από λίγα 24ώρα, παρουσιάστηκε το βιντεοκλίπ του «Ferto».

Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό. Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.

Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.

