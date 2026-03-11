Αποθεώνουν τον Akyla στο X - Κάνει θραύση το βιντεοκλίπ του «Ferto»

Snapshot Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto» είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι της Eurovision.

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκεται ο Akylas για τη φετινή διοργάνωση της Eurovision. Εδώ και λίγες ώρες, το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto» παρουσιάστηκε και είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι της Eurovision.

Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.

Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.

Το κοινό φαίνεται ότι ενθουσιάστηκε με το βιντεοκλίπ, στήνοντας πάρτι στο Χ. Οι φανατικοί του τραγουδιστή ελπίζουν στη νίκη και η χαρά τους δεν κρύβεται… πίσω από το πληκτρολόγιο.

