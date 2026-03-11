Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας

Σε μια προσπάθεια κλιμάκωσης του ψυχολογικού πολέμου, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim, δημοσίευσε τη Δευτέρα (10/3) μια εκτενή αναφορά που πυροδότησε σενάρια για την κατάσταση της υγείας -ή ακόμα και τον θάνατο- του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι φήμες για τον θάνατο του Νετανιάχου έχουν κατακλύσει έκτοτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες κοινοποίησαν βίντεο από αεροπορικές επιδρομές και είτε ισχυρίζονται είτε εικάζουν ότι σκοτώθηκε από ιρανική αεροπορική επιδρομή.

Sources indicate that Netanyahu died in an Iranian airstrike. ??



Is this true news ? pic.twitter.com/nEupj1A2Qb — Afghanistan Primeminister (@AfganPm) March 10, 2026

Παρόμοιοι ισχυρισμοί έχουν διαδοθεί για τον αδελφό του, Ίντο Νετανιάχου, και τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, με τους χρήστες των social media να αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν επίσης σε αεροπορικές επιδρομές. «Πηγές αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου σκοτώθηκε σε ιρανική αεροπορική επιδρομή. Είναι αληθινή αυτή η είδηση;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποίησε ένα βίντεο με καταστροφικές πυραυλικές επιθέσεις.

BREAKING: BEN GVIR POSTS ON X AFTER RUMOURS OF HIS DEATH:



“I’m alive, blessed be the Lord. Go fuck yourselves” pic.twitter.com/ILr4bD5y0V — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 11, 2026

«Αυτό συμβαίνει. Αλλά υπάρχει αυστηρή λογοκρισία στα αραβοεβραϊκά μέσα ενημέρωσης. Και, για αυτόν τον λόγο, σας ζητάμε να αναδημοσιεύσετε, παρακαλώ, Θεέ μου, ας ξεσκεπάσει τους Άραβες Σιωνιστές... Η επιχείρηση συνεχίζεται απόψε», δημοσίευσε ένας άλλος χρήστης, ενώ κοινοποιούσε ένα βίντεο με αεροπορικές επιδρομές.

هذا مايحدث داخل الكيان ولاكن هناك تكتم اعلامي عربي عبري شديد ولهذا نرجو إعادة النشر يارجااااال الله افضحو صهاينة العرب..



العملية مستمرة اليلة.. pic.twitter.com/SrsVbRg08K — بركان المسيرة (@AlnsarAllah10) March 11, 2026

Οι φήμες για τον θάνατο του Μπενιαμίν Νετανιάχου προήλθαν από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Tasnim News Agency πρώτο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου μπορεί να σκοτώθηκε ή να τραυματίστηκε σε ιρανικά αντίποινα. Αυτό συνέβη αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έμεινε για λίγο μακριά από τη δημοσιότητα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλέστηκε πηγές στην εβραϊκή γλώσσα σχετικά με τον πιθανό θάνατο ή τραυματισμό του Νετανιάχου. Το πρακτορείο επισήμανε διάφορους λόγους που τροφοδοτούν αυτές τις φήμες.

Ο Νετανιάχου δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα βίντεο εδώ και σχεδόν τρεις ημέρες, ενώ δεν έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες του. Πριν από αυτό το -ανεξήγητο για κάποιους- κενό, εμφανιζόταν σε τουλάχιστον ένα βίντεο, μερικές φορές έως και τρία, καθημερινά. Όλες οι πρόσφατες δηλώσεις που του αποδίδονται, βασίζονται μόνο σε κείμενο.

Ενισχύοντας τις υποψίες, η ασφάλεια γύρω από το σπίτι του Νετανιάχου φέρεται να ενισχύθηκε στις 8 Μαρτίου για την προστασία από πιθανές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μια προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ισραήλ από τους βασικούς εκπροσώπους του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, ακυρώθηκε επίσης περίπου την ίδια εποχή, ισχυρίστηκε το Tasnim .

Επιπλέον, όταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τον Νετανιάχου, το Μέγαρο των Ηλυσίων δεν ανέφερε καμία ημερομηνία για την κλήση, ισχυρίζεται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Δημοσίευσε μόνο μια σύνοψη κειμένου· δεν υπήρξε ηχητική ή βιντεοσκοπημένη επιβεβαίωση, πρόσθεσε.

«Αυτές οι εικασίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ή διαψευσθεί επίσημα», έγραψε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ισραηλινοί αξιωματούχοι και πολλά διεθνή πρακτορεία ειδήσεων έχουν χαρακτηρίσει αυτούς τους ισχυρισμούς «fake news». Ο Νετανιάχου είναι ενεργός, κάνοντας δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel ,το γραφείο του Νετανιάχου απέρριψε τους ιρανικούς ισχυρισμούς για τον θάνατό του ως «ψευδείς ειδήσεις». Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τον τόπο μιας θανατηφόρας πυραυλικής επίθεσης στο Μπέιτ Σεμές και απευθύνθηκε στο κοινό, καταρρίπτοντας τις φήμες, πρόσθεσε η ισραηλινή εφημερίδα.

Αναφέρθηκε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο μετέδωσε τους ισχυρισμούς ενός στρατιωτικού εκπροσώπου ότι ιρανικοί πύραυλοι Khaibar έπληξαν με επιτυχία το γραφείο του Νετανιάχου και την κατοικία του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας Toμερ Μπαρ. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αναφορές για πτώσεις πυραύλων στην Ιερουσαλήμ και το γραφείο του Νετανιάχου παραμένει πλήρως άθικτο, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανοί είχαν νωρίτερα ισχυριστεί επίσης ότι τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, δήλωσαν ότι η ίδια η αεράμυνα του Κουβέιτ έπληξε κατά λάθος το αεροσκάφος. «Το ιρανικό καθεστώς είναι γνωστό ότι υπερεκτιμά τα στρατιωτικά του επιτεύγματα για προπαγανδιστικούς σκοπούς», πρόσθεσε η εφημερίδα.