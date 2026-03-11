Η συγγραφέας του εκρηκτικού «ΜΙΞΕΡ» επιστρέφει με την κωμωδία «Οι Από Κάτω»

Μετά από δύο διαδοχικές sold out σεζόν στην Αθήνα και γεμάτα θέατρα σε Ελλάδα και εξωτερικό με το εκρηκτικό «Μίξερ», η Ζέτη Φίτσιου επιστρέφει με την νέα της κωμωδία «Οι Από Κάτω» (Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, 2022). Με τον Κώστα Σιλβέστρο ξανά στη σκηνοθεσία, στήνουν μια σύγχρονη, αιχμηρή κωμωδία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση.

Με καυστικό χιούμορ αλλά και ευαισθησία, παίζουν ανάμεσα στο λογικό και το παράλογο και φωτίζουν – με βαθιά ανθρώπινη και διεισδυτική ματιά – τις ρωγμές των ανθρώπων που παλεύουν να ακουστούν και να γίνουν ορατοί.

Επί σκηνής συναντιούνται οι Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, σε μια παράσταση που - με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια - στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο «επάνω» κόσμος θεωρεί άχρηστα.

Ποιοι είναι οι «Από πάνω» και ποιοι οι «Από κάτω»; Το δίπολο δεν είναι μόνο θέμα χωροταξίας, αλλά ιεραρχίας: ποιος φαίνεται, ποιος ακούγεται, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος μένει εκτός κάδρου. Η Ζέτη Φίτσιου παίρνει τη «μικρή» καθημερινότητα και τη μετατρέπει σε μεγάλο ερώτημα: τελικά, πού είναι καλύτερος ο κόσμος για να ζει κανείς; «Από πάνω», εκεί όπου όλα φαίνονται ή «Από κάτω» εκεί όπου όλα αποκαλύπτονται;

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου (2022)

Η Ζέτη Φίτσιου απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου το 2022 για το έργο της «Οι Από Κάτω». Το έργο, σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, διακρίθηκε για την πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα δραματουργία του, τον καθαρό χειρισμό χαρακτήρων και τη φαντασία. Η θεματολογία του διακρίνεται από πρωτοτυπία και η ανθρώπινη παρουσία συνομιλεί με σύγχρονα θέματα.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Ερρίκος και ο Βλάσης, δύο κατάδικοι για μια μικρή ληστεία τράπεζας, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού ενός υπονόμου. Πρόκειται να εκτίσουν την ποινή τους μόλις καθαρίσουν εντελώς τον χώρο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακριβώς από πάνω τους υπάρχει μια μεγάλη τρύπα, από την οποία πέφτουν όλα τα σκουπίδια του «επάνω» κόσμου.

Έτσι, ενώ ο Ερρίκος κι ο Βλάσης προσπαθούν να διατηρήσουν τον υπόνομό τους καθαρό, αυτός ξαναβρομίζει ασταμάτητα. Οι δυο φυλακισμένοι κάνουν συνεχώς αιτήσεις στον Δήμο για να κλείσει την τρύπα, αλλά πάντοτε τους αγνοούν.

Τί θα γίνει όταν από την ανοιχτή τρύπα πέσει στον υπόνομο, μαζί με έναν σωρό σκουπιδιών, η Έμυ, η πιο διάσημη ινφλουένσερ της χώρας; Αυτή η πτώση πρόκειται να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή και των τριών πρωταγωνιστών!

Σκηνοθετικό σημείωμα

Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το έργο της Ζέτης Φίτσιου, με κέρδισαν το χιούμορ και η ευαισθησία με την οποία απέδωσε τους ήρωές της. Τρεις χαρακτήρες που, μέσα από τις αδυναμίες και τις προσωπικές τους ρωγμές, γίνονται απρόσμενα αστείοι, αναγνωρίσιμοι και βαθιά ανθρώπινοι. Θέλουν να ακουστούν, να γίνουν ορατοί από την «επάνω» κοινωνία – κάτι που συχνά το προσπαθούν με τους πιο λάθος και, τελικά, πιο κωμικούς τρόπους.

Σκηνοθετικά, βλέπω το έργο «Οι Από Κάτω» σαν έναν ιδιόμορφο ενδιάμεσο χώρο, όπου το λογικό συναντά το παράλογο, η κωμωδία συναντά την συγκίνηση και η καθημερινότητα γλιστρά με έναν τρόπο ιδιαίτερο στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής του ανθρώπου.

Για μένα, αυτό το έργο είναι πάνω απ’ όλα μια κωμωδία για την ανάγκη μας να υπάρχουμε σε μια κοινωνία γεμάτη παραλογισμούς και αποκλεισμούς. Και ίσως, στους ήρωες του έργου, διακρίνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Κώστας Σιλβέστρος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Έργο: Ζέτη Φίτσιου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

Μουσική: Ecati

Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Τέλλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Σπεραντζάς

Φωτογραφίες - Trailer: Διονύσης Κούτσης

Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Όλγα Φαλέι

Γραφείο Τύπου - Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Digital manager: Ανδρέας Κυριακάκης

Διεύθυνση & οργάνωση παραγωγής: Σπύρος Σπεραντζάς

Υπεύθυνη παραγωγής: Ιωάννα Συμεωνίδου

Παραγωγή: Αειρείτη



Με τους: Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιάννη Μποσταντζόγλου, Θανάση Αλευρά, καθώς και του Ηλία Μαμαλάκη

INFO

AUDITORIUM

Σίνα 2-4

Τηλ 2103614216, 2103642334

Μέρες & Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:30

Τιμές Εισιτηρίων: 20 ευρώ κανονικό, 16 μειωμένο

Early Bird (μέχρι 31 Μαρτίου): 12 ευρώ

Προπώληση:

