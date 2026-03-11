Χαρδαλιάς από Κινέτα: Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό

Χαρδαλιάς από Κινέτα: Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά

Επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά στην Κινέτα

Την πρώτη φάση της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας, προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο εργοτάξιο επί της Κακιάς Σκάλας όπου, σε μήκος 2,5 χλμ, εκτελείται ήδη το δυσκολότερο κομμάτι του έργου.

Ακολούθως, ο περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Μεγαρέων, Παναγιώτη Μαργέτη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, μετέβη στη δεξαμενή υδροδότησης στο Πανόραμα Κινέτας, χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων, από την οποία θα υδροδοτούνται οι εντός σχεδίου κατοικίες του οικισμού.

Αμέσως μετά, στο Κοινοτικό Κατάστημα Κινέτας, συναντήθηκε με πολίτες, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων της περιοχής, με τους οποίους συζήτησε τόσο για το έργο της υδροδότησης όσο και για θέματα που τους απασχολούν.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε την αρχική δέσμευσή του ως προς την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της υδροδότησης, για το οποίο, όπως είπε, εργάστηκαν συντονισμένα Περιφέρεια, Δήμος και ΕΥΔΑΠ, τονίζοντας: «Το δικαίωμα στο νερό δεν είναι πλέον διεκδικούμενο. Είναι αυτονόητο δικαίωμα του πολίτη. Είναι δικό μας στοίχημα και δική μας ευθύνη. Κι εμείς δεν μιλάμε ούτε με συνθήματα ούτε με πυροτεχνήματα. Μιλάμε με το έργο μας και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που δίνουν λύσεις σε προβλήματα πολλών δεκαετιών».

Νίκος Χαρδαλιάς

Επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά στην Κινέτα

Επίσης, ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι πριν από λίγες ημέρες δόθηκε η προέγκριση για τη δημοπράτηση της επόμενης φάσης κατασκευής του εσωτερικού δικτύου, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 10,5 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο, επιπροσθέτως των 6,4 εκατ. της αρχικής φάσης. «Με σαφή και σφιχτά χρονοδιαγράμματα, προχωρά σταθερά το έργο», ανέφερε σημειώνοντας πως «τον επόμενο μήνα δημοπρατείται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου και το αργότερο το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά της Κινέτας».

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι προωθείται και επόμενη φάση του έργου, που αφορά στη σύνδεση επιπλέον 2.500 εκτός σχεδίου νοικοκυριών με το κεντρικό σύστημα υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ, υπογραμμίζοντας: «Έχουμε εξασφαλίσει όλους τους απαραίτητους πόρους για όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου. Στόχος μας είναι να διαθέσουμε 30 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσουμε και τις 7.620 περίπου συνδέσεις, ώστε να απολαύσετε το αυτονόητο δικαίωμά σας στο δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό».

Ο δήμαρχος Μεγαρέων ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Χαρδαλιάς για την υλοποίηση αυτού του δύσκολου έργου, όπως είπε. «Καταφέραμε όμως να το βάλουμε σε πορεία, γιατί όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας -η Περιφέρεια, ο Δήμος, η ΕΥΔΑΠ και ο ανάδοχος- δουλέψαμε ενωμένοι σαν μια γροθιά, για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Τώρα έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις και προχωρούν οι εργασίες. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε νερό στις βρύσες μας εντός του στενού χρονοδιαγράμματος που έχει καθοριστεί», ανέφερε.

Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου και οι προκάτοχοί της Κλεάνθης Βαρελάς και Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ «Αττική 2021-2027», Δημήτρης Δρόσης, ο γενικός διευθυντής Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Καραγιάννης και στελέχη και συνεργάτες τους.

Σημειώνεται ότι το έργο «Υδροδότηση Οικισμού Κινέτας Μεγάρων», με δικαιούχο την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ «Αττική 2021-2027» με στόχο την κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών για τη μόνιμη σύνδεσή του με το κεντρικό σύστημα της ΕΥΔΑΠ, δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τόσο τους 21.000 μόνιμους κατοίκους του οικισμού όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες της θερινής περιόδου.

Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο ΠΕΠ «Αττική 2021-2027» με απόφαση του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, τον Μάρτιο του 2024, η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο και το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2027.

Η αρχική φάση του έργου, που σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη, προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ συνολικού μήκους 15 χλμ. από τα Μέγαρα στην Κινέτα, καθώς και την κατασκευή νέας κεντρικής δεξαμενής με δύο θαλάμους, συνολικής χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων.

