Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

Μια ιδιαίτερη ιστορία κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι που έγραψε η συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίνα Ναχμία για τον σπουδαίο σόουμαν Γιώργο Μαρίνο. Όπως αποκάλυψε η ίδια στο Newsbomb.gr, οι στίχοι γεννήθηκαν πριν από πολλά χρόνια, εμπνευσμένοι από τη ζωή και τον πόνο που κουβαλούσε ο καλλιτέχνης.

«Οι στίχοι τα λένε καλύτερα απ’ ό,τι κι αν πω εγώ. Με έκανε ο πόνος αυτού του παιδιού να τα γράψω», ανέφερε.

Όταν το διάβασε η Μαλβίνα Κάραλη

Μάλιστα, πριν ακόμη φτάσουν στον ίδιο τον Μαρίνο, η Νίνα Ναχμία είχε δείξει τους στίχους στη στενή της φίλη, τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Μαλβίνα Κάραλη. Εκείνη, όπως θυμάται, συγκινήθηκε ιδιαίτερα. «Μου είπε πως είναι φοβερό και ότι λέει όλη την αλήθεια», σημείωσε.

«Έκλαιγε σαν μικρό παιδί»

Όταν τελικά διάβασε τους στίχους ο Γιώργος Μαρίνος, η αντίδρασή του ήταν έντονα συγκινητική. «Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Μου είπε: “Δεν έχει πιάσει κανείς τη ζωή μου έτσι”», ανέφερε η κυρία Ναχμία.

Η ίδια πιστεύει πως οι στίχοι αυτοί λειτουργούν σχεδόν σαν ένα μικρό μυθιστόρημα, καθώς αποτυπώνουν την πραγματική ιστορία της ζωής του σπουδαίου σόουμαν.

Η μελοποίηση από τον Γιάννη Ζουγανέλη

Το ποίημα μελοποιήθηκε τελικά το 2017 με τη συμβολή του φίλου της, Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος συνέβαλε ώστε οι στίχοι να πάρουν μουσική μορφή και να παρουσιαστούν ως τραγούδι.

