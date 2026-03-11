Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

«Οι στίχοι τα λένε καλύτερα απ’ ό,τι μπορώ να πω εγώ», δηλώνει η συγγραφέας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ιδιαίτερη ιστορία κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι που έγραψε η συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίνα Ναχμία για τον σπουδαίο σόουμαν Γιώργο Μαρίνο. Όπως αποκάλυψε η ίδια στο Newsbomb.gr, οι στίχοι γεννήθηκαν πριν από πολλά χρόνια, εμπνευσμένοι από τη ζωή και τον πόνο που κουβαλούσε ο καλλιτέχνης.

«Οι στίχοι τα λένε καλύτερα απ’ ό,τι κι αν πω εγώ. Με έκανε ο πόνος αυτού του παιδιού να τα γράψω», ανέφερε.

Όταν το διάβασε η Μαλβίνα Κάραλη

Μάλιστα, πριν ακόμη φτάσουν στον ίδιο τον Μαρίνο, η Νίνα Ναχμία είχε δείξει τους στίχους στη στενή της φίλη, τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Μαλβίνα Κάραλη. Εκείνη, όπως θυμάται, συγκινήθηκε ιδιαίτερα. «Μου είπε πως είναι φοβερό και ότι λέει όλη την αλήθεια», σημείωσε.

unnamed.jpg

«Έκλαιγε σαν μικρό παιδί»

Όταν τελικά διάβασε τους στίχους ο Γιώργος Μαρίνος, η αντίδρασή του ήταν έντονα συγκινητική. «Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Μου είπε: “Δεν έχει πιάσει κανείς τη ζωή μου έτσι”», ανέφερε η κυρία Ναχμία.

Η ίδια πιστεύει πως οι στίχοι αυτοί λειτουργούν σχεδόν σαν ένα μικρό μυθιστόρημα, καθώς αποτυπώνουν την πραγματική ιστορία της ζωής του σπουδαίου σόουμαν.

Η μελοποίηση από τον Γιάννη Ζουγανέλη

Το ποίημα μελοποιήθηκε τελικά το 2017 με τη συμβολή του φίλου της, Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος συνέβαλε ώστε οι στίχοι να πάρουν μουσική μορφή και να παρουσιαστούν ως τραγούδι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: «Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου - Είναι τυχερός που επέζησε»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν τον ηθοποιό στη Ριτσώνα

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης πρότεινε την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Στόχος μας οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Μείνετε μακριά από τις τράπεζες»»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Σε χειρουργείο στο μάτι θα υποβληθεί το θύμα

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας του εκρηκτικού «ΜΙΞΕΡ» επιστρέφει με την κωμωδία «Οι Από Κάτω»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

14:04ΥΓΕΙΑ

Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:57ΕΛΛΑΔΑ

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

13:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Απελευθερώνει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου λόγω ενεργειακής κρίσης

13:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Επίσημο το «διαζύγιο» με Σπανούλη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου στο allwyn.gr – Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Αποδυναμώνουμε το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο με τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξανάγκασαν συμμαθητή τους από το δημοτικό να πιει νερό από τουαλέτα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ποιος ήταν ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης που έσβησε στα 87 του χρόνια

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

12:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έξι. Τέσσερα. Μηδέν. Εννέα»: Το μυστήριο με τον ραδιοφωνικό σταθμό στα βραχέα που μεταδίδει μόνο αριθμούς στα Φαρσί και κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί για κατασκόπους του Ισραήλ, των ΗΠΑ ή δίνει εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ