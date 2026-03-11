Ιωάννινα: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Σε χειρουργείο στο μάτι θα υποβληθεί το θύμα

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων το απόγευμα της Τρίτης (10/3), ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος άλλου ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα Ιωάννινα. Οι δύο ανήλικοι διαπληκτίστηκαν, με τον κατηγορούμενο να επιτίθεται με γροθιές και κλωτσιές στον συνομήλικό του, τραυματίζοντάς τον στο μάτι.

Ο ανήλικος τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων που διανυκτέρευε. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από ipeirotika.gr

Διαβάστε επίσης