Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν τον ηθοποιό στη Ριτσώνα

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα Τετάρτη φίλοι και συγγενείς στον ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Η είδηση του θανάτου του, έγινε γνωστή από την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο με ανάρτησή τους στο Από Κοινού Θέατρο.

Σημειώνεται ότι στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας εκτός από τα μέλη της οικογένειάς του, η σύζυγός του Ασπασία Κράλλη και η κόρης τους, βρέθηκαν και πολλοί συνάδελφοί του ηθοποιού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Παντελής Καναράκης αλλά και άλλοι. Στο σημείο βρέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η καριέρα του

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973 κι έκτοτε συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε όλα σχεδόν τα είδη της τέχνης του ηθοποιού: αρχαίο δράμα, αττική κωμωδία, κωμειδύλλιο, οπερέτα, σύγχρονο θέατρο, μουσικό θέατρο, παντομίμα και επιθεώρηση.

Μεταξύ άλλων έπαιξε στις παραστάσεις: «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας", «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας - Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», «Ντόλλυ».

Στη συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, έπαιξε τον Στέλιο στην "Αυλή των θαυμάτων" του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το 1996, μαζί με τη γυναίκα του, Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο» μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σ' έναν σύγχρονο, καλαίσθητο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Σκηνοθέτησε τον «Παπουτσωμένο γάτο» στο ΚΘΒΕ (γράφοντας και τους στίχους των τραγουδιών της παράστασης) καθώς και την «Αντίστροφη ψυχολογία» του Λάντλαμ.

Είχε κάνει τη μουσική επιμέλεια στα έργα: «Λίστα γάμου», «Σιδεράδες», «Ο έρωτας δαγκώνει» και την ηχητική επένδυση στην παράσταση «Αναζητώντας τον Οιδίποδα».

Συνεργάστηκε συχνά με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλά σίριαλ και άλλες εκπομπές μεγάλης θεαματικότητας. (Το μινόρε της αυγής, Οι αυθαίρετοι, Σιγά, η πατρίδα κοιμάται, Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια, Λίστα γάμου κ.ά.).

Έπαιξε στις ταινίες: Λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη, Η φωτογραφία του Νίκου Παπατάκη, Πάμπτωχοι Α.Ε., Το κλάμα βγήκε απ' τον Παράδεισο των Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου.

