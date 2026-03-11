Το «όχι» του ΣΥΡΙΖΑ στην πυρηνική ενέργεια και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει σαφή αντίθεση στη χρήση πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2021 δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.

Παρόλα αυτά, χθες ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση διερεύνησης του ρόλου των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα μέσω υπουργικής επιτροπής.

Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η πυρηνική ενέργεια προσφέρει σταθερή και χαμηλών εκπομπών ηλεκτρική ενέργεια και θεωρεί ότι αποτελεί σημαντική τεχνολογική εξέλιξη για το μέλλον της Ελλάδας.

Σαφή θέση κατά της χρήσης πυρηνικής ενέργειας από την Ελλάδα πήρε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη 2η Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα δεδομένα της Ελλάδας λόγω του ότι είναι σεισμογενής χώρα. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέει «όχι» σε κάθε μορφή πυρηνικής ενέργειας, είναι επικίνδυνη και ιδιαίτερα για τα δεδομένα της Ελλάδας, μιας σεισμογενούς χώρας. Είναι ασύμβατη με το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε, δεν είναι οικονομική, δεν είναι φτηνότερη από τις ΑΠΕ».

Παράλληλα τονίζει ότι «ακόμα μία φορά γίνεται πλασιέ συμφερόντων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα πλήρωσε τους πειραματισμούς του με την απόλυτη πρόσδεση του ενεργειακού μείγματος στο φυσικό αέριο. Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη».

Παρόλ' αυτά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν μένουν στην ανακοίνωση του κόμματος, αλλά υπενθυμίζουν σε ιδιωτικές συζητήσεις τη δήλωση που είχε κάνει για το θέμα ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις το 2021.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου τον Οκτώβριο του 2021 μετά από Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική ενέργεια.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια»

Συγκεκριμένα είχε αναφέρει: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι απηχεί και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Άρα, το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά, όμως, την υπόλοιπη Ευρώπη διότι υπάρχουν πολλές χώρες, οι οποίες έχουν κάνει την επιλογή της πυρηνικής ενέργειας και είναι δικαίωμα τους αυτή και δεν μπορούμε εμείς να την εμποδίσουμε.

Η πυρηνική ενέργεια έχει τα προφανή μειονεκτήματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Έχει όμως και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ότι δίνει σταθερή τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Άρα, κι εγώ συντάσσομαι με την μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών που λένε ότι παρ’ ό,τι αυτό δεν αφορά εμάς, σε αυτό που λέμε στην ευρωπαϊκή ταξονομία, ναι, η πυρηνική ενέργεια έχει τη θέση της για το ευρωπαϊκό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά τονίζω με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά καθόλου την Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του ανέφερε: «Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Ήρθε η ώρα να διερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια, και συγκεκριμένα οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Θα συγκροτήσουμε μια υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου που θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Πρόκειται για θέση που απορρέει από την κοινή λογική. Η πυρηνική ενέργεια αλλάζει γρήγορα. Υπάρχουν ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, τεράστια καινοτομία. Και γνωρίζουμε ότι η ανάγκη μας για ηλεκτρική ενέργεια θα αυξάνεται διαρκώς. Ανεξάρτητα από το πόσο θα επεκτείνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα χρειαστούμε μακροπρόθεσμα προβλέψιμη ενέργεια βασικού φορτίου. Καμία τεχνολογία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτό που μας προσφέρει η πυρηνική ενέργεια».

