Μητσοτάκης: Ενεργειακή αυτονομία με αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας

Δεν μπορούμε να επιτύχουμε την ενεργειακή αυτονομία και την απεξάρτηση από τον άνθρακα χωρίς την πυρηνική ενέργεια, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια.

Είναι απολύτως ταιριαστό να μιλούμε εδώ στο Παρίσι, γιατί η Γαλλία πήρε τη θαραλλέα επιλογή και το οικονομικό διακύβευμα να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια ενώ η Ευρώπη έκανε στρατηγικό λάθος να μην εφαρμόσει την ίδια τακτική, τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα γυρνά σελίδα και είναι ώρα να εξερευνήσει αν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί και δεν θα επαρκούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όσο κι αν επεκταθούν», είπε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υπάρχουν προκλήσεις με την κοινή γνώμη διχασμένη αλλά απαιτείται ειλικρινής συζήτηση και ειδικά στην Ευρώπη υπάρχουν πολύπλοκοι κανονισμοί, δαπανηρά έργα και απώλεια εμπειρογνωμόνων είναι προβλήματα που εμείς δημιουργήσαμε και πρέπει να επιλύσουμε», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης