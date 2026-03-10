Χατζηδάκης για έκτακτα μέτρα: «Θα δράσουμε ανάλογα με την ένταση και την έκταση της κρίσης»

«Υπάρχουν αποθέματα καυσίμων δεν υπάρχει καμία ανησυχία», διευκρίνισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης , Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η πάταξη της αισχροκέρδειας. «Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της», είπε ο κ. Χατζηδάκης τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Κατεύθυνση θα είναι κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του»

«Να δούμε τις διαστάσεις του θέματος, την έκταση της κρίσης και θα δούμε τις δυνατότητες που έχουμε», απάντησε για πιθανά έκτακτα μέτρα ενίσχυσης. «Δεν είμαστε Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, ωστόσο δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019», απάντησε σε ερώτημα αν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για έκτακτα μέτρα εστιάζοντας και στις συζητήσεις που θα γίνουν στις Βρυξέλλες.

«Θα δράσουμε ανάλογα με την ένταση και την έκταση της κρίσης», επανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ζητώντας «να μην φύγουμε από τον κανόνα της δημοσιονομικής σοβαρότητας».

