Φωτιές σε Κόρινθο και Αχαΐα - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για κατάσβεση
Οι εστίες δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές
Δύο εστίες φωτιών έχουν ξεσπάσει σε Κόρινθο και Αχαΐα, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην Κόρινθο η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πυκνή δασική έκταση στην περιοχή του Σουλίου, ωστόσο δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμό.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για κατάσβεση και της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας.
Όπως αναφέρει και πάλι το Πυροσβεστικό Σώμα, ούτε αυτή η εστία εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.