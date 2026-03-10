Θέατρο Τέχνης: Προβολή με δωρεάν είσοδο της ταινίας "Σημειώσεις για μια Ορέστεια στην πανδημία"

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Υπόγειο

Τετάρτη 1η Απριλίου

Ώρα 7μμ

Είσοδος Ελεύθερη



Το έργο "Σημειώσεις για μια Ορέστεια στην πανδημία" εντάσσεται στην έρευνα του θιάσου Δρόμος με Δέντρα πάνω στην τριλογία της Ορέστειας. Η έρευνα, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2021, παράγει υλικό σε ετήσια βάση και βρίσκεται διαρκώς εν εξελίξει. Το πρώτο σχέδιο της ταινίας παρουσιάστηκε στο 10ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, τον Ιούλιο του 2022. Αυτό είναι το δεύτερο σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί στο ιστορικό Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 7μμ. Είσοδος Ελεύθερη (θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας μια ώρα πριν την παράσταση).

«ΟΡΕΣΤΗΣ: Και να θυμάστε τ' όνομά μου: ο ζωντανός -νεκρός, της γης ο αλήτης, ο ξένος.

Ο Ορέστης στο στομάχι του μεγάλου νεκρού ελαφιού. Ολόρθος, βουτηγμένος στα αίματα. Κρατά μαχαίρι. Χαμογελάει τρυφερά. Το ελάφι ολάνοιχτο, τα σπλάχνα του γυαλίζουν. Τα μάτια του ζώου ακόμα σαν να κοιτούν πέρα απ' την αλήθεια -το αγόρι που έχει πια ενηλικιωθεί. Ο Ορέστης ανασαίνει γοργά. Τα γόνατά του τρέμουν. Όμως χαμογελά. Από το στομάχι του ελαφιού πετάγονται μαύρα γυαλιστερά πουλιά».



Σύλληψη / δραματουργία: Μάρθα Φριντζήλα

Σκηνοθεσία: Πάνος Ανδριανός, Μάρθα Φριντζήλα

Κείμενα: Αισχύλος, Μαργκερίτ Γιουρσεναρ, Μάρθα Φριντζήλα, Ακύλλας Καραζήσης, Θεανώ Μεταξά, Κόρα Καρβούνη

Μεταφράσεις: Νικολέττα Φριντζήλα

Μουσική: Βασίλης Μαντζούκης

Μουσική συνοδεία: Βασίλης Μαντζούκης, Νίκος Παπαιωάννου

Σχολιασμός: Μάρθα Φριντζήλα, Μενέλαος Κυπαρίσσης



ΠΑΙΖΟΥΝ

Κώστας Μπερικόπουλος - Αίγισθος

Λίντα Καπετανέα - Αθηνά

Μενέλαος Κυπαρίσσης - Ορέστης

Αλεξάνδρα Χασάνι - Ηλέκτρα

Νάνσυ Σιδέρη - Ηλέκτρα

Ακύλλας Καραζήσης -Αγαμέμνων

Θεανώ Μεταξά - Κασσάνδρα

Φοίβος Δεληβοριάς - Απόλλων

Βασίλης Μαντζούκης - Απόλλων

Σαβίνα Γιαννάτου- Πυθία

Φοίβος Συμεωνίδης - Πυλάδης

Καμίλο Μπετανκόρ - Πυλάδης

Κόρα Καρβούνη- Κλυταιμήστρα

Φέλιξ και Μπάστερ