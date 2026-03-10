«Οι μόνοι φίλοι είναι τα βουνά»: Tο έθνος χωρίς κράτος που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή
Ποιοι είναι οι Κούρδοι και γιατί το Κουρδιστάν παραμένει το μεγαλύτερο έθνος χωρίς κράτος. Η ιστορία, οι συγκρούσεις και ο ρόλος του στη γεωπολιτική της Μέσης Ανατολής.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Απαγορευμένοι στίχοι, καμένα βιβλία και μια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε ποτέ. Στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, ο κουρδικός λαός συνεχίζει να ζει διασκορπισμένος ανάμεσα σε τέσσερα κράτη, κουβαλώντας ένα ιστορικό βάρος που ξεπερνά τον έναν αιώνα. Από τους ουρανοξύστες του Ερμπίλ μέχρι τα χαρακώματα της Ροζάβα, η ιστορία των Κούρδων παραμένει μια από τις πιο επίμονες και ταυτόχρονα πιο αόρατες ιστορίες της σύγχρονης γεωπολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:37 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης εισέβαλε σε 15 σπίτια και τα «ξάφρισε»
16:27 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στη φυλακή ο 48χρονος από το Σουδάν που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ
15:45 ∙ LIFESTYLE
Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται
12:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ
06:50 ∙ LIFESTYLE