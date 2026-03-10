«Οι μόνοι φίλοι είναι τα βουνά»: Tο έθνος χωρίς κράτος που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή

Απαγορευμένοι στίχοι, καμένα βιβλία και μια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε ποτέ. Στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, ο κουρδικός λαός συνεχίζει να ζει διασκορπισμένος ανάμεσα σε τέσσερα κράτη, κουβαλώντας ένα ιστορικό βάρος που ξεπερνά τον έναν αιώνα. Από τους ουρανοξύστες του Ερμπίλ μέχρι τα χαρακώματα της Ροζάβα, η ιστορία των Κούρδων παραμένει μια από τις πιο επίμονες και ταυτόχρονα πιο αόρατες ιστορίες της σύγχρονης γεωπολιτικής.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας