Αμφισβήτησε την ύπαρξη του εγγράφου Βάρρα ο Βορίδης - «Σήμερα το βλέπω για πρώτη φορά»

Άμεσα προσήλθε στην Ολομέλεια ο Μάκης Βορίδης προκειμένου να απαντήσει στην αποκάλυψη του εμπιστευτικού εγγράφου για την αύξηση ζωικού κεφαλαίου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αμφισβήτησε την ύπαρξη του εγγράφου Βάρρα ο Βορίδης - «Σήμερα το βλέπω για πρώτη φορά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Δημοσιεύτηκε εμπιστευτικόγγραφο του Γρηγόρη Βάρρα προς τον Μάκη Βορίδη σχετικά με την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη.
  • Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Μάκη Βορίδη ότι παραπλάνησε την Εξεταστική Επιτροπή, ισχυριζόμενος πως δεν είχε ενημερωθεί για το ζήτημα.
  • Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε το έγγραφο στα πρακτικά και ζήτησε την άμεση κλήση του Μάκη Βορίδη στη Βουλή για εξηγήσεις.
  • Η συνεδρίαση της Βουλής διακόπηκε μετά την αποκάλυψη, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να απαιτούν απαντήσεις και να επισημαίνουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Στη Βουλή έσπευσε ο πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη προκειμένου να απαντήσει στις κατηγορίες που δέχτηκε από την αντιπολίτευση περί παραπλάνησης και ψευδομαρτυρίας στην Εξεταστική της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την αποκάλυψη εμπιστευτικού εγγράφου που του είχε στείλει το 2020 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας αναφορικά με την απότομη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου.

Μεταξύ άλλων ο κ. Βορίδης είπε:

«Θα έπρεπε να προξενεί απορία ότι ύστερα από 5 μήνες, χιλιάδες σελίδες πρακτικών, υπόμνημα Βάρρα, κατάθεση Βάρρα, δε θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη η ανάδειξη αυτού του εγγράφου μετά που τελείωσε η εξεταστική.

»Ο κ. Βάρρας για τα ζητήματα αυτά ερωτήθηκε στην επιτροπή και απήντησε αρνητικά ότι είχε ενημερώσει τον υπουργό. Το επόμενο ερώτημα

»Σήμερα βλέπω το έγγραφο αυτό για πρώτη φορά

»Παρακαλώ τον υπουργό αν υπάρχει αυτό το έγγραφο στο πρωτόκολλο. Θέλουμε τον αριθμό εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του γραφείου Υπουργού. Θα μας πει ο κ. υπουργός αν υπάρχει.

»Εδώ υπάρχουν προτάσεις για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης των αιτήσεων. Τα μέτρα αυτά ο κ. Βάρρας ουδέποτε τα έλαβε. Θα μπορούσε να τα λάβει στην κατανομή που έκανε στην πρόταση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον υπουργό. Ο κ. Βάρρας όχι μόνο δεν έκανε τέτοια πρόταση αλλα πρότεινε να εφαρμοστεί η πρόταση του 2019. Τα θυμάστε αυτά! Σημαντικό τμήμα των προτάσεων που υπάρχουν στο έγγραφο ενσωματώθηκαν στην πρόταση του κ. Παππά στην κατανομή του 2020 και στην οποία έχω συμφωνήσει εγώ. Τα μέτρα δηλαδή αυτά που προτείνονται, έχουν ήδη ληφθεί».

Νωρίτερα, ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας είχε επιτεθεί στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το έγγραφο δεν έχει διανεμηθεί από το προεδρείο και εγκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι ύστερα από 5 μήνες εξεταστικής, ενημερώνεται δια του Τύπου για την υπόθεση.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα bankingnews και προσκομίστηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, έγγραφο του Γρηγόρη Βάρρα το οποίο εστάλη στον κ. Βορίδη τον Ιούλιο του 2020 και αφορούσε την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη αλλά και προβαίνει σε σειρά προτάσεων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι κατά την εξεταστική, ο πρώην υπουργός είχε ερωτηθεί σχετικά και είχε απαντήσει:

«Έρχεται ο κ. Βάρρας στη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Έτσι δεν είναι; Δεν ήρθε; Πότε ήρθε; Τον Νοέμβριο του 2019. Σωστά; Τεχνοκράτης; Τρομερός. Πάρα πολύ καλός. Τα ξέρει; Τα ξέρει.
Έχει ασχοληθεί; Έχει ασχοληθεί. Γνώστης του αντικειμένου; Γνώστης του αντικειμένου.
Πολύ περισσότερο από εμένα, μετά βεβαιότητος, με μεγάλη διαφορά. Τι μας πρότεινε; Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., από τον Νοέμβριο του 2019, με έγγραφο στο οποίο έχει διαπιστωθεί και γίνει αποδεκτή η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, μέχρι και τις 5-11-2020, ημέρα παραιτήσεως του κ. Βάρρα, τι μας ε πρότεινε ως προς αυτό;
Τίποτα! Τι-πο-τα!»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ




