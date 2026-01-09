ΠΑΣΟΚ: Νέο δείγμα αλαζονείας της Νέας Δημοκρατίας, η δήλωση Βορίδη για τους αγρότες

Με ιδιαίτερα σκωπτικό τρόπο σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη τη δήλωση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, σχετικά με την απουσία αγροτικών κινητοποιήσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «στη δική μου θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε. Ήταν ρυθμισμένα».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην παραπάνω δήλωση ήταν άμεσα με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχολιάζει ότι «ο υπουργός, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση προστάτευσε, κουνά το δάχτυλο όχι μόνο στο Μαξίμου, αλλά και στον αγροτικό κόσμο που τελεί υπό ιδιότυπο μνημόνιο μετά το "γαλάζιο" ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις».

«Είναι άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης: Tο ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα καταθέσει τροπολογία για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε συναντηθεί και συζήτησε με αγρότες από το Αμύνταιο, την Εορδαία και τη Βεγορίτιδα.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και τη διαμόρφωση του παγίου στα 5 ευρώ/μήνα.

«Υπάρχουν δυνατότητες να κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν άλλωστε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάτω από τα 8,5 λεπτά που είναι η κυβερνητική εξαγγελία. Όταν μάλιστα η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα, πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στις συνολικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια και ειδικά για το αγροτικό ρεύμα, τις οποίες παρουσιάζει το κόμμα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ειδική μνεία στην θέση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων και συνεταιρισμών για περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας που επωμίζονται.

«Ο ενεργειακός χώρος -αυτός που απομένει- πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς, ώστε να διασφαλίσουμε το χαμηλό ενεργειακό κόστος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα καταθέσει τροπολογία για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία με τα ίδια κριτήρια, την οποία όμως απέρριπτε η κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι δήθεν «θα ενισχύσει το λαθρεμπόριο». «Σήμερα η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα το κάνει. Γιατί δεν το εφάρμοσε εδώ και τρία χρόνια που το καταθέτει το ΠΑΣΟΚ ως τροπολογία;», αναρωτήθηκε δηκτικά.