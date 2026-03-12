Ηλεία: Παππούς και θείοι οι δράστες της αρπαγής των παιδιών από τα Λαστέικα

Μια ιδιαίτερη υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές αρχές σε ένα οικογενειακό επεισόδιο με αρπαγή δύο ανήλικων παιδιών ηλικίας δύο και τριών ετών, το μεσημέρι από τα Λαστέικα Ηλείας.

Μετά την καταγγελία που έκανε η μητέρα των παιδιών, οι έρευνες της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ηλείας, απέδωσαν και εντοπίστηκαν τα παιδιά, ενώ συνελήφθησαν και τρία συγγενικά πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στην αρπαγή.

Ενώ στις αρχικές πληροφορίες αναφέρθηκε πως ο πατέρας των παιδιών ήταν αυτός που άρπαξε τα παιδιά με προορισμό το σπίτι της οικογένειάς του στο Παλαιοχώρι, η αστυνομική έρευνα κατέδειξε πως ο πατέρας και τα δύο αδέρφια του, φέρονται να είναι αυτοί που άρπαξαν τα παιδιά.

Οι τρεις εντοπίστηκαν από τις δύο ειδικές αστυνομικές ομάδες και προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Μαζί με τον παππού εντοπίστηκαν και τα δύο παιδιά που παραδόθηκαν στη συνέχεια στη μητέρα τους.

