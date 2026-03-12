Πέθανε η ηθοποιός του «The Crown», Jane Lapotaire

Η Jane Lapotaire, γνωστή από τις σειρές «The Crown» και «Downton Abbey», πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Η βραβευμένη με Tony Award ηθοποιός πέθανε στις 5 Μαρτίου. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε εκπρόσωπος της Royal Shakespeare Company την Πέμπτη (12/3).

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη αιτία θανάτου.

«Λυπούμαστε που μάθαμε για τον θάνατο της Jane Lapotaire», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τη Sun. «Μια πραγματικά λαμπρή ηθοποιός, οι συμμετοχές της στη RSC περιλαμβάνουν το Piaf, με το οποίο κέρδισε τα βραβεία Tony και Olivier, καθώς και τον ρόλο της Gertrude απέναντι στον Kenneth Branagh στο Hamlet του Adrian Noble».

Η Lapotaire γεννήθηκε στο Ipswich της Αγγλίας τον Δεκέμβριο του 1944. Δόθηκε για υιοθεσία και έζησε με ανάδοχη μητέρα για 12 χρόνια. Το όνομά της είναι Jane Burgess.

Όταν ήταν 13 ετών, η βιολογική της μητέρα επέστρεψε στο Ipswich και ακολούθησε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια.

Αν και τελικά η επιμέλεια δόθηκε στην ανάδοχη μητέρα της, η Lapotaire έπρεπε να περνά τις γιορτές με τη βιολογική της μητέρα.

Η καριέρα της στην υποκριτική ξεκίνησε στο θέατρο, όταν πήρε τον ρόλο της Ruby Birtle στο έργο «When We Are Married» στο Bristol Old Vic το 1965.

«Τότε κατάλαβα ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός», είχε πει σε συνέντευξη πριν από τον θάνατό της. «Το ήθελα περισσότερο κι από το να περπατώ ή να αναπνέω».

Αργότερα έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Young Vic Theatre γύρω στο 1970 και το 1974 εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company. Ωστόσο, η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε το 1977, όταν υποδύθηκε τη Marie Curie στη μίνι σειρά του BBC «Marie Curie».

Μετά το «Marie Curie», πρωταγωνίστησε ως Edith Piaf στην αρχική παραγωγή του έργου Piaf της Pam Gems το 1978. Όταν το έργο μεταφέρθηκε στο Broadway το 1980, παρέμεινε στον ρόλο και την ίδια χρονιά κέρδισε το Tony Award Α’ Γυναικείου Ρόλου σε θεατρικό έργο.

Η Jane Lapotaire στα Tony Awards το 1981 / AP

Παρότι ήταν ιδιαίτερα αναγνωρισμένη για τη δουλειά της στο θέατρο, είχε επίσης εκτενή και σημαντική καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Υποδύθηκε τη βασίλισσα Μαρία στην ταινία Lady Jane (1980), την πριγκίπισσα Irina Kuragin στην 5η σεζόν του «Downton Abbey» και την πριγκίπισσα Αλίκη του Μπάττενμπεργκ στην 3η σεζόν του «The Crown».

Η καριέρα της διακόπηκε το 2000, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά από τέσσερις εβδομάδες ανάρρωσης στη ΜΕΘ, έγραψε το βραβευμένο απομνημόνευμα «Time Out of Mind», το οποίο δημοσίευσε το 2004.

Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Φεβρουάριο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όταν τιμήθηκε με τον τίτλο «Commander of the Order of the British Empire (CBE)».

Η Lapotaire είχε έναν γιο, τον Rowan Joffe από τον γάμο με τον πρώην σύζυγό της, Roland Joffe.

