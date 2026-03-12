Γιώργος Μαρίνος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Snapshot Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 12:00 στο Κοιμητήριο Βούλας.

Ο Γιώργος Μαρίνος πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε σε οίκο ευγηρίας στα νότια προάστια και είχε αποσυρθεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός -και όχι μόνο κόσμος- από χθες, όταν και έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day», η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο, 14 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Κοιμητήριο Βούλας.

Ο ίδιος, μάλιστα, είχε αποτραβηχτεί, τα τελευταία χρόνια, από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ διέμενε σε οίκο ευγηρίας στα νότια προάστια.

«Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσαμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορωνοϊού» είπε συναισθηματικά φορτισμένη η Σοφία Κάνα, διευθύντρια του οίκου ευγηρίας όπου διέμενε.

«Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε για τους τρόφιμους. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κ. Θωμάκο και τη σύζυγό του, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες» συμπλήρωσε. «Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν είσαι όπως ήσουν στα 20» πρόσθεσε.

