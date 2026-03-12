Νέα πρόκληση από την Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας συνεχίζει να προκαλεί με αφορμή την συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι «δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας να μετατρέψει τις κρίσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρίες».

Το υπουργείο Άμυνας της γείτονος, δια στόματος του εκπροσώπου του, Ζέκι Ακτούρκ, δήλωσε: «Η προσπάθεια της Ελλάδας να παραβιάσει το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των νόμιμα συναφθεισών συμφωνιών δημιουργεί παρανομία και βλάπτει τις σχέσεις γειτονίας μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί κρίσεις στην περιοχή μας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό, και ότι έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση» είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Η απάντηση του Ακτούρκ ήρθε έπειτα από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε από Τούρκο δημοσιογράφο.

Αναλυτικά η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, για το θέμα των Patriot στην Κάρπαθο, έχει ως εξής: «Η παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι προσπάθειες τετελεσμένων γεγονότων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης εκφραστεί από τα υψηλότερα κλιμάκια του κράτους μας.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας να παραβιάσει το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών δημιουργούν τόσο παρανομία όσο και βλάπτουν τις σχέσεις γειτονίας και συμμαχίας μας.

Τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτες ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας. Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και στοχεύουν να μετατρέψουν τις κρίσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Διαβάστε επίσης