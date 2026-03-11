Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

Η ενημέρωση του FBI προσέθετε ότι «δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τον χρόνο, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες της φερόμενης επίθεσης»

Δημήτρης Δρίζος

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

Η πινακίδα του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες

AP/Damian Dovarganes
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το FBI προειδοποίησε για πιθανές ιρανικές επιθέσεις με drones στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, ειδικά στην Καλιφόρνια, χωρίς να υπάρχουν λεπτομέρειες για χρόνο, μέθοδο ή στόχους.
  • Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχεδιάζει αιφνιδιαστική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από άγνωστο πλοίο κοντά στις αμερικανικές ακτές ως αντίποινα για αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες.
  • Τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών έχουν αυξήσει τη χρήση drones, με πιθανότητα επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων στα νότια σύνορα, σύμφωνα με κυβερνητικό δελτίο.
  • Η ομάδα Handala, που υποστηρίζει το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Stryker, διακόπτοντας παγκόσμια τη λειτουργία της και αποσπώντας σημαντικά δεδομένα ως αντίποινα για στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.
  • Οι αμερικανικές αρχές παραμένουν επιφυλακτικές λόγω της πιθανότητας το Ιράν να αναπτύξει εξοπλισμό εκ των προτέρων ενόψει στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.
Snapshot powered by AI

Το FBI προειδοποίησε τις αρχές της Καλιφόρνια για πιθανές ιρανικές επιθέσεις με drones στη Δυτική Ακτή, ως αντίποινα για τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που απέκτησε το ABC News, «η Ιράν φέρεται να σχεδίαζε αιφνιδιαστική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από άγνωστο πλοίο κοντά στις ακτές των ΗΠΑ, ειδικά εναντίον αδιευκρίνιστων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν».

Η ενημέρωση του FBI προσέθετε ότι «δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τον χρόνο, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες της φερόμενης επίθεσης».

Η προειδοποίηση ήρθε ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την επιθετική πολιτική της εναντίον του Ιράν, ακολουθώντας ένα μοτίβο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, όπου το καθεστώς της Τεχεράνης χρησιμοποιεί τα drones ως κύριο μέσο αντίποινων.

Ιράν drones

Ιρανικά drones

Βίντεο/FARS

Τόσο το FBI όσο και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο για το θέμα.

Παράλληλα, η χρήση drones από μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την ασφάλεια στα σύνορα και για το προσωπικό που επιχειρεί στην περιοχή.

Σε κυβερνητικό δελτίο του Σεπτεμβρίου αναφερόταν ότι μια μη επιβεβαιωμένη πληροφορία έδειχνε πως ηγετικά στελέχη των καρτέλ ενδέχεται να έχουν εγκρίνει επιθέσεις με drones εναντίον Αμερικανών αστυνομικών και στρατιωτικών στα νότια σύνορα. Το δελτίο τόνιζε ότι, παρόλο που μια τέτοια επίθεση σε αμερικανικό έδαφος θα αποτελούσε ιστορική κλιμάκωση, οι αξιωματούχοι τη θεωρούσαν πιθανή, αναγνωρίζοντας ότι τα καρτέλ συνήθως αποφεύγουν προκλήσεις που θα προκαλούσαν ισχυρή αντίδραση από την Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση δεν έδινε λεπτομέρειες για το πώς πλοία ικανά για μεταφορά drones θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τις ακτές των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι παραμένουν επί χρόνια επιφυλακτικοί, φοβούμενοι ότι η Τεχεράνη μπορεί να «αναπτύξει εκ των προτέρων» εξοπλισμό ενόψει μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Ουάσινγκτον ή την Ιερουσαλήμ.

Η απειλή από τα drones έρχεται ενώ το Ιράν ξεκίνησε και κυβερνοεπίθεση κατά μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας στον κόσμο.

Η εταιρεία Stryker με έδρα το Μίσιγκαν υπέστη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας την Τετάρτη, με χιλιάδες εργαζόμενους να χάνουν πρόσβαση στα συστήματα εργασίας. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 53.000 άτομα παγκοσμίως και είναι κορυφαίος προμηθευτής προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβάνοντας αντικαταστάσεις αρθρώσεων, ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, προϊόντα για τραύματα και νευροτεχνολογία.

Η ομάδα Handala, που ευθυγραμμίζεται με την Τεχεράνη, εξέδωσε δήλωση στο Telegram, ισχυριζόμενη ότι διέγραψε περισσότερα από 200.000 συστήματα και απέσπασε 50 τεραμπάιτ δεδομένων ως αντίποινα για στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η Handala εμφανίστηκε γύρω στο 2022 και έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά ισραηλινών και δυτικών στόχων.

Η ομάδα ισχυρίστηκε ότι έκλεισε τα γραφεία της Stryker σε 79 χώρες και ότι όλα τα δεδομένα που απέσπασε «βρίσκονται τώρα στα χέρια των ελεύθερων ανθρώπων του κόσμου».

Η Stryker δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

«Η κύρια κυβερνοεπιχείρησή μας εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία», αναφέρει η Handala σε δήλωσή της, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως αντίποινα για ό,τι αποκαλεί «τη βάρβαρη επίθεση στο σχολείο Minab» και για τις «συνεχιζόμενες κυβερνοεπιθέσεις κατά των υποδομών του Άξονα Αντίστασης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο, όλα ανοικτά για την πρόκριση

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ σε Σάντσεθ: Ίσως διακόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγχυση στα Χανιά από email για προσκλητήριο σε εθελοντές εφέδρους

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής – Ταλ Τεκ 76-63: Άνετα στα προημιτελικά της ENBL ο «Γηραιός»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αποτρέψουμε την κερδοσκοπία»

21:49ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Στο πεδίο βολής του ΚΕΝ Θήβας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας - Η ανάρτησή του

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στον πόλεμο με το Ιράν – Επίθεση κατά Νετανιάχου 

21:36ΕΥ ΖΗΝ

Botox ή fillers; Πώς λειτουργεί το καθένα - Αποτελέσματα και παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζετε

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: «Θα προτιμήσω ένα καλό αποτέλεσμα από ωραίο ποδόσφαιρο» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς, Πήλιου

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδιο στην Έξω Αγυιά- Αναφορά για ανήλικο με μαχαίρι

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δημοσιεύει συνομιλία Αμερικανού και Ισραηλινού πιλότου στον ασύρματο - «Χτυπήστε δυνατά»

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ομοβροντία Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε - Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

20:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Τόφας 96-88: «5 στα 5» και… φουλ για πρωτιά και πλεονέκτημα η «Ένωση»

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - «Ανέβηκε» τρίτη ξανά η Πλεύση

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι 101-77: Τρομερός «Δικέφαλος» έκανε πάρτι πρόκρισης με εντυπωσιακό Ταϊρί!

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται περιορισμός πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η πραγματική προέλευση του ίσως δεν είναι αυτή που πιστεύαμε

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ομοβροντία Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε - Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται περιορισμός πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δημοσιεύει συνομιλία Αμερικανού και Ισραηλινού πιλότου στον ασύρματο - «Χτυπήστε δυνατά»

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό το Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν 100 πύραυλοι από τη Χεζμπολάχ – Βαλλιστική επίθεση και από το Ιράν

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - «Ανέβηκε» τρίτη ξανά η Πλεύση

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το σκηνικό τις επόμενες ημέρες - Εντείνεται η αστάθεια από την Δευτέρα

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρή 54χρονη γυναίκα

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Βενζίνη με 0,01 ευρώ το λίτρο: Πανικός σε πρατήριο στη Γαλλία, οδηγοί έτρεχαν με μπιτόνια

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ