Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

Snapshot Το FBI προειδοποίησε για πιθανές ιρανικές επιθέσεις με drones στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, ειδικά στην Καλιφόρνια, χωρίς να υπάρχουν λεπτομέρειες για χρόνο, μέθοδο ή στόχους.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχεδιάζει αιφνιδιαστική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από άγνωστο πλοίο κοντά στις αμερικανικές ακτές ως αντίποινα για αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες.

Τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών έχουν αυξήσει τη χρήση drones, με πιθανότητα επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων στα νότια σύνορα, σύμφωνα με κυβερνητικό δελτίο.

Η ομάδα Handala, που υποστηρίζει το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Stryker, διακόπτοντας παγκόσμια τη λειτουργία της και αποσπώντας σημαντικά δεδομένα ως αντίποινα για στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι αμερικανικές αρχές παραμένουν επιφυλακτικές λόγω της πιθανότητας το Ιράν να αναπτύξει εξοπλισμό εκ των προτέρων ενόψει στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Το FBI προειδοποίησε τις αρχές της Καλιφόρνια για πιθανές ιρανικές επιθέσεις με drones στη Δυτική Ακτή, ως αντίποινα για τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που απέκτησε το ABC News, «η Ιράν φέρεται να σχεδίαζε αιφνιδιαστική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από άγνωστο πλοίο κοντά στις ακτές των ΗΠΑ, ειδικά εναντίον αδιευκρίνιστων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν».

Η ενημέρωση του FBI προσέθετε ότι «δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τον χρόνο, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες της φερόμενης επίθεσης».

Η προειδοποίηση ήρθε ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την επιθετική πολιτική της εναντίον του Ιράν, ακολουθώντας ένα μοτίβο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, όπου το καθεστώς της Τεχεράνης χρησιμοποιεί τα drones ως κύριο μέσο αντίποινων.

Ιρανικά drones Βίντεο/FARS

Τόσο το FBI όσο και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο για το θέμα.

Παράλληλα, η χρήση drones από μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την ασφάλεια στα σύνορα και για το προσωπικό που επιχειρεί στην περιοχή.

Σε κυβερνητικό δελτίο του Σεπτεμβρίου αναφερόταν ότι μια μη επιβεβαιωμένη πληροφορία έδειχνε πως ηγετικά στελέχη των καρτέλ ενδέχεται να έχουν εγκρίνει επιθέσεις με drones εναντίον Αμερικανών αστυνομικών και στρατιωτικών στα νότια σύνορα. Το δελτίο τόνιζε ότι, παρόλο που μια τέτοια επίθεση σε αμερικανικό έδαφος θα αποτελούσε ιστορική κλιμάκωση, οι αξιωματούχοι τη θεωρούσαν πιθανή, αναγνωρίζοντας ότι τα καρτέλ συνήθως αποφεύγουν προκλήσεις που θα προκαλούσαν ισχυρή αντίδραση από την Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση δεν έδινε λεπτομέρειες για το πώς πλοία ικανά για μεταφορά drones θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τις ακτές των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι παραμένουν επί χρόνια επιφυλακτικοί, φοβούμενοι ότι η Τεχεράνη μπορεί να «αναπτύξει εκ των προτέρων» εξοπλισμό ενόψει μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Ουάσινγκτον ή την Ιερουσαλήμ.

Η απειλή από τα drones έρχεται ενώ το Ιράν ξεκίνησε και κυβερνοεπίθεση κατά μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας στον κόσμο.

Η εταιρεία Stryker με έδρα το Μίσιγκαν υπέστη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας την Τετάρτη, με χιλιάδες εργαζόμενους να χάνουν πρόσβαση στα συστήματα εργασίας. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 53.000 άτομα παγκοσμίως και είναι κορυφαίος προμηθευτής προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβάνοντας αντικαταστάσεις αρθρώσεων, ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, προϊόντα για τραύματα και νευροτεχνολογία.

Η ομάδα Handala, που ευθυγραμμίζεται με την Τεχεράνη, εξέδωσε δήλωση στο Telegram, ισχυριζόμενη ότι διέγραψε περισσότερα από 200.000 συστήματα και απέσπασε 50 τεραμπάιτ δεδομένων ως αντίποινα για στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η Handala εμφανίστηκε γύρω στο 2022 και έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά ισραηλινών και δυτικών στόχων.

Η ομάδα ισχυρίστηκε ότι έκλεισε τα γραφεία της Stryker σε 79 χώρες και ότι όλα τα δεδομένα που απέσπασε «βρίσκονται τώρα στα χέρια των ελεύθερων ανθρώπων του κόσμου».

Η Stryker δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

«Η κύρια κυβερνοεπιχείρησή μας εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία», αναφέρει η Handala σε δήλωσή της, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως αντίποινα για ό,τι αποκαλεί «τη βάρβαρη επίθεση στο σχολείο Minab» και για τις «συνεχιζόμενες κυβερνοεπιθέσεις κατά των υποδομών του Άξονα Αντίστασης».

Διαβάστε επίσης