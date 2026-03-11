Σε συναγερμό το Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν 100 πύραυλοι από τη Χεζμπολάχ

Χεζμπολάχ και Τεχεράνη συντονίζουν τις πυραυλικές επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Σε συναγερμό το Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν 100 πύραυλοι από τη Χεζμπολάχ
Σφοδρή πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε συντονισμό με το Ιράν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 100 πυραύλους από το Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Οι σειρήνες ήχησαν σε Χάιφα, Γαλιλαία και στα Υψίπεδα του Γκολάν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.

Παράλληλα τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο ισραηλινός στρατός εντόπισε νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν. Υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ισραηλινό δίκτυο Channel 12 ότι «υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρονική στιγμή των εκτοξεύσεων (σ.σ. των πυραύλων) είναι συντονισμένη μεταξύ του Ιράν και της Χεζμπολάχ».

Ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε: «Οι επόμενες 24 ώρες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέχιση της εκστρατείας στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ φέρνει η ίδια το δικό της τέλος».

Ισραήλ: Ετοιμάζεται για «σημαντικές επιθέσεις» από το Ιράν στη διάρκεια της νύχτας

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια πιθανή «σημαντική επέκταση» των επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ την Τετάρτη το βράδυ, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNN.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το Ισραήλ βλέπει ενδείξεις ότι οι Χούθι στο Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής οι αντάρτες Χούθι δεν έχουν πραγματοποιήσει χτυπήματα κατά του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί συνάντηση των κορυφαίων πολιτικών και αξιωματούχων ασφαλείας του Ισραήλ για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Το δημοσίευμα έρχεται εν μέσω φημών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πιθανή μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ισραήλ απόψε.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε δήλωση του ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες για τους πολίτες.

