Botox ή fillers; Πώς λειτουργεί το καθένα - Αποτελέσματα και παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζετε

Ενώ και τα δύο χρησιμοποιούνται για τη μείωση των ορατών σημαδιών γήρανσης, το botox στοχεύει στη μυϊκή δραστηριότητα που προκαλεί ρυτίδες, ενώ τα fillers αποκαθιστούν τον χαμένο όγκο στο δέρμα.

Πώς λειτουργεί το botox

Το botox είναι μια ενέσιμη μορφή αλλαντικής τοξίνης τύπου Α, μιας καθαρισμένης πρωτεΐνης που μπλοκάρει προσωρινά τα νευρικά σήματα προς τους μύες. Όταν εγχέεται σε συγκεκριμένους μύες του προσώπου, μειώνει την μυϊκή δραστηριότητα που προκαλεί ρυτίδες έκφρασης: γραμμές που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκφράσεων του προσώπου, όπως το συνοφρύωμα ή το σήκωμα των φρυδιών.

Επειδή οι στοχευμένοι μύες χαλαρώνουν, το υπερκείμενο δέρμα γίνεται πιο λείο και οι ρυτίδες φαίνονται λιγότερο έντονες.

Συνήθεις περιοχές θεραπείας:

γραμμές στο μέτωπο

γραμμές συνοφρύωσης ανάμεσα στα φρύδια

“πόδι της χήνας” στις άκρες των ματιών

Το botox δεν προσθέτει όγκο στο δέρμα. Αντίθετα, λειτουργεί περιορίζοντας τις επαναλαμβανόμενες μυϊκές κινήσεις, που σταδιακά βαθαίνουν τις γραμμές έκφρασης.

Πότε εμφανίζονται τα αποτελέσματα

Οι περισσότεροι αρχίζουν να παρατηρούν αποτελέσματα εντός 3 έως 5 ημερών, με πλήρη αποτελέσματα συνήθως ορατά μετά από περίπου δύο εβδομάδες. Το αποτέλεσμα εξομάλυνσης διαρκεί συνήθως 3 έως 4 μήνες, μετά το οποίο η μυϊκή δραστηριότητα επιστρέφει σταδιακά.

Πώς λειτουργούν τα δερματικά fillers

Τα δερματικά fillers λειτουργούν διαφορετικά από το botox. Αντί να επηρεάζουν την μυϊκή δραστηριότητα, τα fillers εγχέονται κάτω από το δέρμα, για να αποκαταστήσουν τον όγκο, να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου ή να εξομαλύνουν τις βαθύτερες γραμμές.

Τα περισσότερα fillers παρασκευάζονται από υαλουρονικό οξύ, μια ουσία που βρίσκεται φυσικά στο σώμα και βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης και της ελαστικότητας του δέρματος. Όταν εγχέεται στο δέρμα αυτό το υλικό που μοιάζει με τζελ, προσθέτει όγκο και μπορεί να βοηθήσει στην πλήρωση των ρυτίδων ή στην αναμόρφωση ορισμένων περιοχών του προσώπου.

Τα fillers χρησιμοποιούνται συνήθως για:

ρινοχειλικές πτυχές (γραμμές από την μύτη στο στόμα)

γραμμές γύρω από το στόμα

απώλεια όγκου χειλιών

γέμισμα σε μάγουλα ή κροτάφους

Σε αντίθεση με το botox, τα fillers ανασηκώνουν και στηρίζουν φυσικά το δέρμα, βοηθώντας στην αποκατάσταση μιας πιο νεανικής δομής του προσώπου.

Πότε εμφανίζονται τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα από τα δερματικά fillers είναι συνήθως ορατά αμέσως μετά τη θεραπεία, αν και το ήπιο πρήξιμο μπορεί προσωρινά να επηρεάσει την τελική εμφάνιση. Ανάλογα με τον τύπο του filler που χρησιμοποιείται, τα αποτελέσματα μπορούν να διαρκέσουν από 6 μήνες έως 2 χρόνια.

Με μια ματιά: Βασικές διαφορές μεταξύ botox και fillers

Παρόλο που και οι δύο θεραπείες περιλαμβάνουν ενέσεις, οι μηχανισμοί και οι σκοποί τους είναι διαφορετικοί.

Χαρακτηριστικό Botox Fillers Κύρια λειτουργία Χαλαρώνει τους μύες του προσώπου Αποκαθιστά τον χαμένο όγκο Κύριος στόχος Ρυτίδες έκφρασης εκφράσεις Στατικές ρυτίδες και αναπλήρωση σχήματος προσώπου Συνήθη συστατικά Αλλαντική τοξίνη τύπου Α Υαλουρονικό οξύ Τα αποτελέσματα εμφανίζονται Μέσα σε λίγες ημέρες Συνήθως αμέσως Τυπική διάρκεια Περίπου 3–4 μήνες 6 μήνες έως 2 χρόνια

Λόγω αυτών των διαφορών, οι δύο θεραπείες χρησιμοποιούνται συχνά συνδυαστικά στην αισθητική ιατρική για την αντιμετώπιση πολλαπλών πτυχών της γήρανσης του προσώπου.

Πιθανές παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζετε

Όπως κάθε επέμβαση, οι αισθητικές ενέσεις μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες. Οι περισσότερες είναι ήπιες και προσωρινές, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρές επιπλοκές.

Συνήθεις παρενέργειες του botox:

προσωρινοί μώλωπες ή πρήξιμο στο σημείο της ένεσης

ήπιος πονοκέφαλος

πτώση βλεφάρων εάν η τοξίνη εξαπλωθεί στους κοντινούς μύες

Αυτές οι επιδράσεις συνήθως υποχωρούν εντός ημερών ή εβδομάδων.

Συνήθεις παρενέργειες fillers:

πρήξιμο ή ερυθρότητα

μώλωπες

ευαισθησία στο σημείο της ένεσης

Σπάνιες αλλά πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως φραγμένα αιμοφόρα αγγεία ή βλάβη στους ιστούς, μπορεί να εμφανιστούν εάν οι ουσίες εγχυθούν ακατάλληλα. Γι' αυτόν τον λόγο, οι θεραπείες πρέπει πάντα να εκτελούνται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

Ποια θεραπεία είναι καλύτερη;

Εξαρτάται. Το botox και τα fillers εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, επομένως καμία από τις δύο θεραπείες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως “η βέλτιστη”. Η καταλληλότερη επιλογή εξαρτάται από το συγκεκριμένο αισθητικό πρόβλημα.

Το botox είναι γενικά πιο κατάλληλο για τις γραμμές έκφρασης που προκαλούνται από την κίνηση των μυών, ενώ τα fillers είναι πιο αποτελεσματικά για την αναπλήρωση όγκου και τις βαθύτερες πτυχές του προσώπου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επαγγελματίες συνδυάζουν και τις δύο θεραπείες για να επιτύχουν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποια ηλικία ξεκινούν συνήθως αυτές οι θεραπείες;

Μερικοί ξεκινούν το botox πριν καν κλείσουν τα 30 ή λίγο αργότερα, για να μειώσουν τις πρώιμες ρυτίδες έκφρασης, ενώ τα fillers χρησιμοποιούνται συχνά αργότερα, όταν μειώνεται ο φυσικός όγκος του προσώπου. Ωστόσο, ο χρόνος ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τους ατομικούς στόχους και τη δομή του προσώπου.

Είναι τα αποτελέσματα από τα fillers αναστρέψιμα;

Ορισμένα fillers υαλουρονικού οξέος μπορούν να διαλυθούν χρησιμοποιώντας ένα ένζυμο που ονομάζεται υαλουρονιδάση. Αυτό επιτρέπει στους γιατρούς να αντιστρέψουν ή να προσαρμόσουν τα αποτελέσματα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πόσο καιρό πρέπει να περιμένει κάποιος μεταξύ των θεραπειών;

Οι θεραπείες botox επαναλαμβάνονται συνήθως κάθε 3 έως 4 μήνες, ενώ οι θεραπείες filler εξαρτώνται από το συγκεκριμένο προϊόν, που χρησιμοποιείται και από το πόσο γρήγορα το μεταβολίζει ο οργανισμός.

Συμπέρασμα

Το botox και τα δερματικά fillers είναι και τα δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα καλλυντικά ενέσιμα, αλλά αντιμετωπίζουν διαφορετικές πτυχές της γήρανσης του προσώπου. Το botox λειτουργεί χαλαρώνοντας τους μύες που προκαλούν ρυτίδες έκφρασης, ενώ τα fillers αποκαθιστούν τον χαμένο όγκο κάτω από το δέρμα.

