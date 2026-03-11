Νέες απειλές Τραμπ σε Σάντσεθ: Ίσως διακόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας, η οποία έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές βάσεις που λειτουργούν από κοινού στο νότιο τμήμα της Ισπανίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

«Νομίζω ότι έχουν συμπεριφερθεί πολύ άσχημα, καθόλου καλά. Ίσως διακόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία», είπε ο Τραμπ.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Τραμπ έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους Ευρωπαίους ηγέτες όταν επέκρινε σφοδρά τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ και τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, επειδή δεν τον υποστήριξαν στον πόλεμο με το Ιράν.

Διαβάστε επίσης